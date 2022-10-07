. Врач рассказал, какую обувь ни в коем случае нельзя носить зимой

Правильная зимняя обувь — гарантия не только удобства, но и здоровья ваших ножек, безопасности на снежном или ледяном покрове. Если человеку очень сложно сохранять устойчивость, то его опорно-двигательный аппарат постоянно будет испытывать дополнительную нагрузку. Чтобы уменьшить ее, нужно разобраться, какую обувь ни в коем случае нельзя носить зимой. В этом помог ортопед-травматолог Сергей Алексутов.

Почему ни в коем случае нельзя носить обувь с низкой амортизацией

Обувь с низкой амортизацией совершенно не подходит для зимы. И пусть некоторые уверены, что плоская подошва хороша на льду, на самом деле она совсем не защищает и даже усиливает нагрузку на всю костную систему, включая позвоночник.

Наша стопа имеет форму арки, а плоские подошвы в сапогах или ботинках могут деформировать ее при длительном ношении. Как результат — плоскостопие, которое особенно угрожает детям и подросткам. Также может развиваться плантарный фасцит, что означает травму связочной ткани в пятке, из-за чего пациент испытывает боль от воспаления.





Какую еще обувь нельзя носить зимой

Совершенно недопустимо ношение шпилек во время гололеда. Тяжело представить, что должно заставить женщину надеть столь неудобную и даже опасную обувь в такое время года. Даже если вы ездите на машине, поскользнуться есть риск и на коротком участке дороге от парковки до помещения. Каблук просто «уезжает в сторону», лишая ногу опоры, что моментально приведет к падению.

Сапоги с острым носом — тоже выбор неудачный. Такой обувью легко зацепиться, не говоря уже о вреде ее ношения для стопы и ногтей. Именно узкий перед обуви часто приводит к проблеме вросшего ногтя.

Нельзя зимой носить и тесную обувь. Во-первых, у вас ухудшится кровообращение в нижних конечностях, что приведет к замерзанию и худшей чувствительности. Во-вторых, вы просто не сможете в случае необходимости, надеть второй носок. В идеале нужно иметь запас в 0,5-1 сантиметр от большого пальца до края обуви.

Как правильно выбрать обувь на зиму

Итак, мы уже знаем, что обувь на плоской подошве, ровно как и на высоком каблуке, не годится. Лучший вариант — сапоги с маленьким каблучком (от 2 до 4 см). Благодаря небольшому возвышению пяточная область будет разгружена, и стопа будет находится в комфортном положении с сохранением естественной дуги.

Зимой крайне важно, чтобы ваша стопа была хорошо зафиксирована. Потому обращайте внимание на задник (он должен полностью прилегать к пятке), а также на ширину и высоту обуви, лучше если ее будут фиксировать липучки или шнуровка.





Для правильной походки необходимо, чтобы колодка ботинок легко сгибалась под нужным углом (обычно не менее 45 градусов). Тогда удастся избежать проблем с кровообращением и дискомфортом при ходьбе.

Материал, из которого выполнена подошва, тоже очень важен. Он должен быть нескользящим, например, полиуретановым. Высота зимней обуви — примерно от голеностопного сустава до колена или чуть ниже.

Неплохо приобрести для сапог и специальные ортопедические стельки. Помимо того, что они защитят костную систему от ударов о твердую поверхность, они зафиксируют стопу в нужном положении и создадут адекватный микроклимат внутри обуви.

Помните, что правильная зимняя обувь — это поддержка, которая гарантирует вам здоровье, устойчивость, безопасность. Не игнорируйте удобство ради призрачных стандартов моды.