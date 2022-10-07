. Захар Прилепин послал Ивана Урганта
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Захар Прилепин послал Ивана Урганта

Захар Прилепин послал Ивана Урганта
Прилепин осудил позицию ведущего и актера Ивана Урганта. В последние полгода Иван Ургант то и дело сталкивается с хейтом. Кого-то возмущают его отъезды из страны в столь нелегкое для нее время, а кого-то неоднозначная позиция в политическом вопросе. Порассуждал о 44-летнем телеведущем и Захар Прилепин. Писатель сомневается, что негатив, с которым сталкивается Ургант, несправедлив. Однако ему не хотелось бы разочаровываться в шоумене еще больше.
«Мне важен ответ Урганта на вопрос: размещал ли он в своем блоге в соцсети клип того музыканта из «Бумбокса», где мочатся на русские танки, где показывают русские трупы и обещают всем русским отстрелить башку. Если он реально это выкладывал, то пусть в Россию не возвращается. Если это имеет отношение к Ивану, пусть он идет к черту, потому что у меня там товарищи, они мертвые лежат, они погибли, понимаете... И не может телеведущий Российской Федерации, который на экране перед нами маячит, такие клипы выкладывать никогда — ни в России, ни в любой другой стране мира. Даже если у него такое мнение, пусть он его засунет себе куда-нибудь», — сказал деятель культуры в программе «Легенда» канала RTVI.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

Последние новости

Покровская родительская суббота, 8 октября 2022 года, предназначена для поминовения усопших
Покровская родительская суббота, 8 октября 2022 года, предназначена
В Need for Speed Unbound будет 144 автомобиля на старте: полный список
В Need for Speed Unbound будет 144 автомобиля на старте: полный список
В Австрии призвали отменить санкции против России
В Австрии призвали отменить санкции против России
В ЕС нашли объяснение решению ОПЕК+ снизить добычу нефти
В ЕС нашли объяснение решению ОПЕК+ снизить добычу нефти
Захар Прилепин послал Ивана Урганта
Захар Прилепин послал Ивана Урганта
Анастасия Стоцкая родила детей похожих на Киркорова, сделала карьеру и терпела неудачи в личной жизни
Анастасия Стоцкая родила детей похожих на Киркорова, сделала карьеру
Алла Пугачева сбежала к мужу, но осталась одна
Алла Пугачева сбежала к мужу, но осталась одна
Ольгу Орлову обвинили в суррогатном материнстве
Ольгу Орлову обвинили в суррогатном материнстве
Олег Газманов рассказал о санкциях против него
Олег Газманов рассказал о санкциях против него
Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart (16 фото)
Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break
Джастин Бибер отменил оставшиеся концерты в рамках мирового тура
Джастин Бибер отменил оставшиеся концерты в рамках мирового тура
"Гомосексуалиста" Галкина* потребовали лишить родительских прав ради психического здоровья детей
"Гомосексуалиста" Галкина* потребовали лишить родительских

Топ на сегодня

Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких знаков зодиака день будет удачным
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха Москвы»
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха
Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного
Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного
Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу «Ледниковый период»
Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу

Еще по теме

"Весело записывал подводки": Урганта заметили в Останкино за работой над новым проектом
Ивана Ургант ходит по лезвию бритвы, заявил Кушанашвили
Прилепин дал совет Урганту
Иван Ургант записывает новую программу