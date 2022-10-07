. Захар Прилепин послал Ивана Урганта

Прилепин осудил позицию ведущего и актера Ивана Урганта. В последние полгода Иван Ургант то и дело сталкивается с хейтом. Кого-то возмущают его отъезды из страны в столь нелегкое для нее время, а кого-то неоднозначная позиция в политическом вопросе. Порассуждал о 44-летнем телеведущем и Захар Прилепин. Писатель сомневается, что негатив, с которым сталкивается Ургант, несправедлив. Однако ему не хотелось бы разочаровываться в шоумене еще больше.«Мне важен ответ Урганта на вопрос: размещал ли он в своем блоге в соцсети клип того музыканта из «Бумбокса», где мочатся на русские танки, где показывают русские трупы и обещают всем русским отстрелить башку. Если он реально это выкладывал, то пусть в Россию не возвращается. Если это имеет отношение к Ивану, пусть он идет к черту, потому что у меня там товарищи, они мертвые лежат, они погибли, понимаете... И не может телеведущий Российской Федерации, который на экране перед нами маячит, такие клипы выкладывать никогда — ни в России, ни в любой другой стране мира. Даже если у него такое мнение, пусть он его засунет себе куда-нибудь», — сказал деятель культуры в программе «Легенда» канала RTVI.