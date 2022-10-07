. Замена унитаза: когда необходимы услуги профессионала

Вадим Карасев

Необходимость замены сантехники в доме, такой как унитаз, может быть обусловлена несколькими причинами. Наиболее частый повод – ремонт, как капитальный, так и косметический, когда выполняется замена оборудования, отделка, а в некоторых случаях переносятся даже стены или меняется схема расположения сантехнического оборудования в ванной комнате.

Еще довольно частым основанием для замены унитаза служит его поломка, механическое повреждение, трещины или сколы. Если возникла необходимость замены, возникает и вопрос поиска специалистов, которые могли бы выполнить профессиональную замену сантехники в доме.

Пути решения сантехнической задачи

Наиболее популярный еще несколько десятилетий назад вариант с поиском специалиста в ближайшем ЖЭКе на современном этапе можно даже не рассматривать. Специалисты там работают немного иного профиля, да и поиски подходящего мастера могут затянуться. Помощь такого специалиста может пригодиться в том случае, если планируете произвести капитальный ремонт ванной комнаты, тогда придется переносить часть инженерных сетей и отключать общую домовую сеть подачу воды или перекрывать часть системы отопления.

Но вариантов поиска специалиста, который выполнит качественную замену унитаза здесь несколько. На помощь придут частные мастера, индивидуальные предприниматели и компании, которые готовы оказать качественные услуги. Замена унитаза, заказанная в компании HANDS пройдет на качественном уровне и будет выполнена в строгом соответствии с технологией. Мастера, работающие в этой организации, имеют большой опыт работы и знакомы со многими современными сантехническими решениями, в том числе и системами навесных унитазов.

Цена вопроса

Ориентировочная цена 4000 рублей. Точную стоимость работ мастер оценит на месте установки унитаза, она зависит от многих сопутствующих факторов. После перекрытия воды вся деятельность мастера займет 2-2,5 часа. На сайте https://hands.ru/service/zamenit-unitaz/ можно заполнить простую форму, которая поможет рассчитать стоимость работ.

Если проводится капитальный ремонт, то это будет самое подходящее решение, так как предстоит большой объем работ и такое сотрудничество будет взаимовыгодным.

Обращение к специалистам компании HANDS снимет все проблемы с плеч заказчика, ему останется лишь оплатить работу специалиста и принять ее.



