. "Заткни свою девушку или я разозлюсь": Канье Уэст напал на жену Джастина Бибера

Вадим Карасев

45-летний рэп-исполнитель Канье Уэст в последнее время в ударе, и теперь он спровоцировал очередной скандал. Певец попросил Джастина Бибера "заткнуть" свою жену и угрожал, что может "разозлиться".

Дело в том, что недавно Хейли Бибер встала на сторону редактора модного журнала Vogue, который раскритиковал Канье за толстовку с надписью White Lives Matter. Многие тогда увидели в этих словах не то, что жизни белых важны, а расистское высказывание против чернокожих.

Уэст опубликовал кадры из журнала и посмеялся над всеми, кто встретил его наряд хейтом. Артист отметил, что на показе мод он в первую очередь презентовал коллекцию кроссовок, а не собирался делать политических высказываний.

Ничего не привлекло столько внимания, как моя толстовка. <...> Потому что вы все запрограммированные овцы, а мои кроссовки были чертовым мусором. Но я уверен, что Джон Ледженд [певец] все еще хочет себе пару. Джастин, заткни свою девушку или я разозлюсь.

Перед этим он окончательно рассердил хейтеров своим очередным постом. Рэпер снова надел кофту со злосчастной надписью и сделал заявление.

Вот мой последний ответ: люди спрашивают меня, почему я сделал кофту, на которой написано, что жизни белых важны... Потому что они важны.

Канье Уэст заявил, что каждому надевшему его толстовку грозит опасность

В интервью после своего скандального поступка Канье признался, что ему уже посыпались угрозы. Рэпер рассказал журналистам, что имел конфликт с либеральной общественностью и раньше. Когда он поддерживал Дональда Трампа, его угрожали убить, а теперь грозятся "порешать" его фанатов.

Прошлой ночью мне позвонили и сказали, что всех, кто наденет футболку "Жизни белых важны", порешают. То есть их изобьют за мои футболки. Ну я им и сказал: "Значит, избейте меня, раз так".