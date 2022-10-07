"Заткни свою девушку или я разозлюсь": Канье Уэст напал на жену Джастина Бибера
45-летний рэп-исполнитель Канье Уэст в последнее время в ударе, и теперь он спровоцировал очередной скандал. Певец попросил Джастина Бибера "заткнуть" свою жену и угрожал, что может "разозлиться".
Дело в том, что недавно Хейли Бибер встала на сторону редактора модного журнала Vogue, который раскритиковал Канье за толстовку с надписью White Lives Matter. Многие тогда увидели в этих словах не то, что жизни белых важны, а расистское высказывание против чернокожих.
Уэст опубликовал кадры из журнала и посмеялся над всеми, кто встретил его наряд хейтом. Артист отметил, что на показе мод он в первую очередь презентовал коллекцию кроссовок, а не собирался делать политических высказываний.
Перед этим он окончательно рассердил хейтеров своим очередным постом. Рэпер снова надел кофту со злосчастной надписью и сделал заявление.
Канье Уэст заявил, что каждому надевшему его толстовку грозит опасность
В интервью после своего скандального поступка Канье признался, что ему уже посыпались угрозы. Рэпер рассказал журналистам, что имел конфликт с либеральной общественностью и раньше. Когда он поддерживал Дональда Трампа, его угрожали убить, а теперь грозятся "порешать" его фанатов.