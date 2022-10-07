. Женский гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года

Вадим Карасев

Впереди нас ждет самый разгар октября. Советы астрологов помогут представительницам всех Знаков Зодиака прожить эту неделю с 10 по 16 число правильно. Возможно, вы получите порцию мотивации, чтобы навести порядок в жизни.

Снова самым лучшим днем недели становится понедельник из-за максимума потока Дракониды, зеркальной даты и перехода Меркурия в Знак Весов. Также стоит отметить среду, в которую все тот же Меркурий сойдется в противостоянии с Юпитером. Если вам нужно больше удачи, не поленитесь сделать нумерологический расчет вашего цвета удачи, чтобы формировать правильный образ. Для любой женщины это важно, так как именно внешний вид формирует уверенность в себе.

Женщина-Овен

Астрологи сообщают, что для Овнов все будет развиваться довольно неплохо, однако, заранее назвать конкретные обстоятельства, когда они почувствуют сильную поддержку звезд, сложно. Совершенно точно в период с 10 по 16 октября прекрасным Овнам не стоит бояться одиночества, ведь оно будет полезным для энергетики. Помощница женщин Венера все еще сильна, поэтому можно смело активизироваться во всех сферах жизни, заканчивать старые проекты и браться за новые. Вся неделя в целом будет очень благоприятной для отдыха, наведения порядка в вещах, покупок.

Женщина-Телец

Тельцам прекрасного пола астрологи советуют сфокусироваться на воспитании детей, общении с родственниками и второй половинкой. Полезными станут совместные дела с любимым мужчиной или новые знакомства — все увенчается успехом. Если Тельцы поработают над своей уверенностью, то без труда смогут завоевать внимание окружающих. Это прекрасное время для того, чтобы научиться чему-то новому. Например, можно попробовать научиться медитировать, либо найти какое-то новое интересное хобби, чтобы всецело себя посвятить ему.

Женщина-Близнецы

Это будет довольно спокойная неделя, которую женщины-Близнецы могут смело посвятить отдыху и релаксации, смене обстановки. Самое главное — перестать жаловать на жизнь и на судьбу, что бы ни происходило. Жалобы перенастраивают сознание на негатив и ухудшают здоровье. Меркурий потеряет возможность снабжать дам этого Знака Зодиака мощной позитивной энергией. Произойдет это из-за его перехода в созвездие Весов в понедельник. С другой стороны, сознание Близнецов придет к равновесию. Этих женщин ждет эмоциональная стабилизация.

Женщина-Рак

В сфере карьеры и денег все очень туманно, но астрологи советуют не смещать акцент с работы на дом, а вот меньше переживать по пустякам точно стоит. Если Ракам покажется, что их силы на исходе, дыхательная гимнастика победителей поможет вдохнуть в себя новые силы. Это стабилизирует энергетический фон и поможет разобраться с тем, что делать дальше. Также Раки прекрасного пола смогут понять главные причины своих неудач. Можно постараться исправить текущее положение уже сейчас.

Женщина-Лев

Львам звезды с планетами помогут найти решение всех проблем и почувствовать себя увереннее и сильнее ментально. Ночные светила постараются помочь женщинам этого Знака обрести успех. Для этого нужно стараться обращать внимание на счастливые знаки судьбы. Комфортная неделя ждет представительниц этого Знака в сфере любви. Благодаря Венере Львы все еще смогут ощущать поддержку, гармонию. Не исключено, что благоприятная астрологическая обстановка подтолкнет окружающих на комплименты и прочие приятные слова в сторону Львов.

Женщина-Дева

Свободное время Девам на этой неделе лучше отвести под семейные дела: уделить внимание мужу, детям, родственникам. Финансовые проблемы желательно обходить стороной. Энергетические запасы будут снижены из-за ослабления Меркурия, поэтому, если не беречь себя, можно попасть в воронку неприятностей. С другой стороны, Меркурий в Весах гармонизирует сознание Дев и сделает так, что они станут более умиротворенными, спокойными. Можно отправляться в дальнюю дорогу, но также лучше помнить о народных приметах перед путешествием.

Женщина-Весы

Весам важно помнить про три женских образа, которые вредят их энергетике. Речь, конечно же, идет о поведении, но внешний вид с 10 по 16 число тоже должен решать очень многое. Астрологи советуют выбирать правильную одежду и формировать образ так, чтобы он был лишен провокаций. Дома, в семье и на работе возможны приятные и не очень приятные перемены. Неделя отметится спешкой, колебаниями и сомнениями. Женщинам этого Знака, возможно, будет вовсе не до работы, так как мысли могут оказаться заняты поиском решения бытовых проблем.

Женщина-Скорпион

Астрологи советуют время от времени отвлекаться от рабочей рутины, занимаясь домашними делами или развлекаясь. Это поможет не копить неприятные эмоции. Скорпионам, возможно, придется даже отказаться от чего-то в пользу самих себя. Тем не менее, неделя все равно может считаться благоприятной. Самый позитивный день, в который нужно действовать максимально активно — понедельник. 12 октября противостояние Меркурия и Юпитера обострит интуицию этих женщин, раскроет их сильные стороны, а также повысит их уверенность в себе. Это будет время, когда нужно действовать решительно и смело.

Женщина-Стрелец

Стрельцы прекрасного пола смогут воплотить в жизнь свои самые главные мечты. Три упражнения для визуализации помогут ускорить процесс достижения целей. Нужно больше думать о будущем и не вспоминать про прошлые неудачи. Это самое главное условие счастья для Стрельцов. Астрологи предупреждают женщин Стрельцов о том, что им нужно опасаться других женщин. На этой неделе от них могут прийти проблемы из-за зависти. Соперницам не составит труда разрушить жизнь женщин-Стрельцов. По этой причине астрологи советуют поддерживать добрые отношения с подругами, коллегами.

Женщина-Козерог

Неделя подарит Козерогам творческий подъем, удачу на работе, успех в поиске новых впечатлений и чувств. Обряд с кубиками льда на красоту поможет прекрасным Козерогам стать еще притягательнее для противоположного пола. Меркурий успокаивается, поэтому беспокойное время останется позади. На этой неделе жизнь Козерогов станет более стабильной. Внутренняя гармония этих женщин окажется под угрозой, но даже несмотря на это им лучше оставаться в строю, не поддаваясь апатии. Стоит провести эту неделю в поисках нового стимула для развития.

Женщина-Водолей

Наиболее удачными днями будут понедельник и среда, но другие дни списывать со счетов тоже не стоит. Все эти семь дней нужно использовать для получения новых знаний и для деловой активности. Водолеи входят в число самых успешных женщин по Знаку Зодиака, но останавливаться на достигнутом и расслабляться не стоит. Настроиться на трудовые подвиги поможет общение с позитивными людьми. Меркурий поможет избавиться от негативных установок, внутренних страхов. Также эта планета может спровоцировать вялость и лень.

Женщина-Рыбы

Рыбам в период с 10 по 16 октября полезно будет совершать переезды, отправляться в путешествия и менять обстановку. Всё это будет полезным для их энергетики. Астрологи предлагают также заняться Рыбам планированием и реализацией текущих целей. Ночные светила снабдят их всем необходимым: удачей, харизмой возможностями, мотивацией, силой. Поэтому, несмотря на осеннее настроение, астрологи советуют собрать волю в кулак и сосредоточиться на главном. Важно сохранять чувство юмора в трудных ситуациях, а также прислушиваться к советам близких.