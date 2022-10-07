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Жены смогут меньше работать и больше зарабатывать

Жены смогут меньше работать и больше зарабатывать
Обсуждается новая инициатива депутатов о женах мобилизованных. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому супруги мобилизованных российских граждан смогут на час раньше уходить с работы, если в семье есть хотя бы один ребенок. При этом заработная плата сохраняется полностью. Обсуждение инициативы состоится на следующей неделе. Парламентарии предлагают внести поправки в статьи 128 и 320 Трудового кодекса. У жен мобилизованных как минимум с одним ребенком на иждивении трудовая неделя может сократиться с 40 часов до 35 при полном сохранении размера ежемесячного вознаграждения. Также депутаты предлагают узаконить дополнительный отпуск 14 дней за свой счет. Как рассказал один из авторов инициативы Сергей Леонов, предлагаемые меры позволят получить детям военнослужащих больше поддержки со стороны взрослых. Юные россияне, по словам депутата, не могут «абстрагироваться от происходящего», при этом график работы их близких не дает проводить вместе достаточно времени. «Женам и родственникам необходимо больше времени на детей, для их психологической поддержки, особенно сейчас», — приводят слова Леонова «Известия». Ранее в Госдуме уже поддержали изменения в трудовом законодательстве. Сейчас жен мобилизованных, воспитывающих детей до 14 лет, нельзя привлекать к работе в выходные и праздники, а также сверх положенных восьми часов. У супруги отправившегося на военную службу гражданина также есть преимущество при сокращении штата на предприятии. Данные изменения одобрены уже не только в нижней, но и в верхней палате парламента. Эксперты по-разному оценивают новую идею депутатов. Некоторые полагают, что в данном вопросе много чего не учтено. Например, интересы сотрудников с почасовой оплатой труда, а также специфика  малого и среднего бизнеса. Кто-то из парламентариев полагает, что сокращение рабочей недели на пять часов на самом деле ничего не даст. Для поддержки детей мобилизованных требуется как минимум дать матерям хотя бы дополнительный выходной. Ранее Федеральная налоговая служба объяснила, каким образом мобилизованные граждане будут платить налоги. Никто не освобождает ни физических лиц, ни самозанятых, ни индивидуальных предпринимателей от обязанности отчислить от своих доходов процент в пользу государства.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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