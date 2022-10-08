. 16 фотографий креативной наружной рекламы, дизайнерам которой хочется сказать: «Браво!»

Реклама — это то, без чего сегодня сложно представить нашу жизнь. Но привычный формат билбордов и вывесок уже давно наскучил и пользуется не очень большой популярностью у потенциальных покупателей. Поэтому производителям приходится включить всю свою фантазию и приложить немало усилий, чтобы показать свой товар во всей красе. И стоит сказать, что у некоторых из них это действительно здоровски получается.

Сегодня мы подготовили для вас 16 примеров наружной рекламы, которую захочется рассмотреть поближе. Ведь дизайнеры вложили в неё креатива от всей души!

Реклама интернет-провайдера Sky Broadband в Манчестере и Лондоне, которая наглядно показывает высокие скорости с новым уровнем тарифа Gigafast

Реклама индийского музыкального конкурса Indian Idol

Мороженка от Ben & Jerry’s

А ещё вы можете не только укрыться от дождя под навесом автобусной остановки в виде мороженки, но и насладиться приятным ароматом этой сладости благодаря встроенным в неё ароматизаторам.

Курочка от KFC с пылу, с жару

Реклама зубной пасты Sensodyne

Отпразднуй этот Хэллоуин вместе с Фантой

Кристально чистый билборд от Мистера Пропера

Пешеходный переход в виде картошки фри, который ведёт только в одно место — McDonald’s

Playstation — Horizon Запретный Запад

Атмосфера видеоигры была перенесена на автобусную остановку Мадрида, Испания.

Скрэббл на остановке в Сиднее, Австралия

Собери одно слово, пока ждёшь свой автобус.

Конфетки M&M’s рассыпались по одному из залов кинотеатра Бразилии

Эскимо на палочке

Сыграем?

Взглянув на эту мрачную афишу в метро, люди из Великобритании узнали о выходе сериала «Игра в кальмара».

А вот как Лондон анонсировал о выходе 4 сезона сериала «Очень странные дела»

Желающие могут заглянуть внутрь этого портала и стать свидетелями реалистичного реквизита и учёных в защитных костюмах. Ко всему прочему креативщики вдохновились культовой сетью пиццерий Surfer Boy, которая не раз была показана в сериале. Поэтому в этом магическом месте можно не только полюбоваться всякими экспонатами, но и перекусить бесплатной пиццей.

А если вам любопытно, как изменились актёры сериала «Очень странные дела» с момента выхода первого сезона, то вам сюда.

Реклама, которая показывает обычные вещи глазами ребёнка

Это социальная реклама, которая призывает родителей к более пристальному вниманию к своим детям во избежание разных неприятностей.

Дети видят всё по-другому.

Упаковка молока посреди улицы от Arla

Здесь вы можете найти 18 фантастических дизайнов, благодаря которым обыденные вещи заиграли совсем новыми красками.