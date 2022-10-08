. 9 классных вещей для уютных посиделок с друзьями этой осенью
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9 классных вещей для уютных посиделок с друзьями этой осенью

9 классных вещей для уютных посиделок с друзьями этой осенью

Дружеская поддержка особенно важна в трудные времена, поэтому самое время позвонить близким людям и, наконец, собраться вместе. Все, что сделает посиделки еще уютнее и теплее, редактор моды Надя Бесчетникова добавила в новую подборку.

1.Фотоаппарат PaperShoot

Цена: 9 900 руб.

Если манию по полароиду и Instax вы уже пережили, самое время попробовать новый модный гаджет для любителей фотографии — цифровой фотоаппарат, который снимает "под пленку". Конструкция у него максимально лаконичная: по сути, это просто плата, которую "упаковывают" в сменный кейс из так называемой каменной бумаги (водонепроницаемый и прочный бумагообразный материал). Так что камера отлично подходит для вечеринок. Разрешение камеры: 16 МП. Среди функций — четыре фильтра.


2.Пластинка Culture Club (Waking Up With The House On Fire)

Цена: 3 000 руб.

Если отравляетесь в гости к меломану с виниловым проигрывателем, то захватите архивную пластинку в подарок. Название третьего альбома группы Culture Club (той самой, где начинал Бой Джордж) не только отлично иллюстрирует известный мем с собакой и горящим домом, но и описывает моральное состояние многих. Пластинка вышла в 1984 году и добралась до второго места UK Albums Chart.


Пластинка Culture Club

3.Текстильный плед Morpheus

Цена: 11 500 руб.

Сложно представить уютные осенние вечера без пледа. Если в вашей компании есть поклонники современного искусства, присмотритесь к этому пледу, созданному брендом в коллаборации с художницей Машей Сомик.


Текстильный плед Morpheus

4.Кофейник с прессом Le Creuset (800 мл)

Цена: 10 100 руб.

Традиционные посиделки в кофейне можно повторить и в домашних условиях. Добавьте специй вроде корицы и куркумы — получится осенний кофе не хуже, чем у бариста.


Кофейник с прессом Le Creuset

5.Пуфик в форме бегемота (43 х 53 х 43 см)

Цена: 29 740 руб.

Такой пуфик точно привлечет внимание как взрослых, так и детей. Минус один: с телефонами гости так просто не расстанутся, и придется отвести время встречи на то, чтобы все сделали селфи.


Пуфик в форме бегемота

6.Настольная игра "Cluedo "Шерлок"

Цена: 2 990 руб.

Мрачные осенние вечера, когда за окном хлещет дождь и завывает ветер, просто созданы для детективных историй. Поклонники британской экранизации "Шерлока Холмса" с Бенедиктом Камбербэтчем особенно будут в восторге, ведь игра позволяет перенестись в мир этого сериала.


Настольная игра "Клуэдо "Шерлок"

7.Сервиз "Счастье в мелочах"

Цена: 6 000 руб.

Безумия сейчас хватает и так, так что если и устраивать чаепитие, то только успокаивающее (и с ромашковым чаем) — надпись на чашках и чайнике напомнит о том, как важно ценить каждый момент.


Сервиз "Счастье в мелочах"

8.Винный столик на четыре бокала

Цена: 6 000 руб.

Если на вечер планируется, например, просмотр фильма и часть гостей расположится на подушках и пуфиках на полу, то без такого аксессуара точно не обойтись.


Винный столик на четыре бокала

9.Вязаные тапочки из трикотажа

Цена: 2 100 руб.

Мягкие удобные тапочки — один из символов домашнего уюта и семейной атмосферы. Классные тапочки ручной работы можно найти у мастеров "Ламбады-маркета". Свяжут их, кстати, по индивидуальному размеру.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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