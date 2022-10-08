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Аксенов назвал сроки запуска паромного сообщения через Керчь

Аксенов назвал сроки запуска паромного сообщения через КерчьГлава Крыма Аксенов заявил, что паромное сообщение через Керчь запустят сегодняСюжетЛукашенко заявил:

Паромное сообщение через Керчь в Крыму будет запущено сегодня. Об этом в субботу, 8 октября, заявил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, сегодня будет восстановлено пассажирское паромное сообщение. «И до конца дня, скорее всего, будет открыто уже автомобильное паромное сообщение», — сказал Аксенов.

В свою очередь врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что паромное сообщение позволяет запустить погода. Его слова передает РИА Новости. В данный момент ведется работа по открытию переправы в порт «Кавказ». «В настоящие время ведется пусконаладка и запуск двух паромов, и еще несколько паромов осуществляет движение в направление Республики Крым», — сказал он.

Ранее Аксенов заявил, что восстановительные работы на Крымском мосту начнутся 8 октября. Он подчеркнул, что республика обеспечена всем необходимым, а продовольствия хватит более чем на два месяца.

Утром 8 октября стало известно о ЧП на Крымском мосту через Керченский пролив. По данным Национального антитеррористического комитета, в результате подрыва грузового автомобиля частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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