. Александра Трусова включила игнор на все вопросы о своем уходе от Этери Тутберидзе

На днях стало известно, что фигуристка Александра Трусова ушла от своего тренера — легендарной Этери Тутберидзе. Почему такое решение приняла спортсменка, непонятно. На все вопросы, касающиеся этой темы, «русская ракета» не отвечает.

18-летняя победительница Олимпиады-2022 шокировала поклонников, заявив об уходе от Этери Тутберидзе ради работы в команде Светланы Соколовой. Обычно спортсмены комментируют свои трансферы, объясняют свои причины, благодарят наставников за сотрудничество. До Саша, вопреки ожиданиям, не сделала этого и продолжает хранить молчание по поводу своего решения.

Сегодня Трусова присутствовала на футболе, где проходила игра между ЦСКА и «Динамо». Перед началом матча фигуристка сделала символический удар по мячу. После окончания встречи журналистам «Матч ТВ» удалось пообщаться со многими спортсменами. Застали они и Александру, задав самый животрепещущий вопрос: почему же она ушла от Этери Георгиевны. Но Трусова просто улыбнулась и прошла мимо, крепко взяв за руку своего молодого человека — Марка Кондратюка.

Поговаривают, что девушка пошла на такой шаг именно ради возлюбленного. Марк занимается в команде Соколовой уже много лет. «Она перешла к мальчику, с которым дружит. Я знаю, что Этери Георгиевна выдающийся тренер. Мы увидим, что будет дальше, предполагать не надо», — так прокомментировала ситуацию Татьяна Тарасова.

Стоит отметить, Трусова часто меняет тренеров, чем вызывает недоумение у многих. Хореограф команды Тутберидзе эмоционально отреагировал на очередной переход фигуристки.

«...вернулась к Этери, теперь переходит к Соколовской. Ну что можно сказать... Удачи. Я желаю ей только удачи! Но пока она не поймет, что нужно взрослым людям задумываться, понимать, что о ней говорят и для чего они ей это говорят, — она ничего не достигнет. Саша, к сожалению, не умеет слушать мудрых людей. Почему ты не можешь просто прислушаться? Почему тебе нужно постоянно менять тренерский штаб? Пока ты свою голову на место не поставишь, ничего не будет», — жестко прошелся по Трусовой Алексей Железняков.