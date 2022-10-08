. Алина Загитова до чертиков боялась Ольгу Бузову
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Алина Загитова до чертиков боялась Ольгу Бузову

Алина Загитова до чертиков боялась Ольгу Бузову
Фигуристка Алина Загитова рассказала о своем опыте ведущей. Два года назад Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период». Новая роль фигуристки не всем пришлась по вкусу. Многие стали хейтить звезду, отмечая ее непрофессионализм. В беседе с Ляйсан Утяшевой фигуристка рассказала, как осваивала роль ведущей в ледовом шоу Первого канала. «Безумно переживала! Это абсолютно другое, нежели фигурное катание. На льду мы выражаем себя жестами, эмоциями, а в «Ледниковом периоде» было супертяжело, потому что нужно было говорить», — вспоминала Алина. Звезда спорта отметила, что ей было особенно тяжело интервьюировать Ольгу Бузову. «Я смотрела и думала: «Блин, она меня съест». Я не знала ее лично, было волнительно с ней встретиться, как и с другими звездами. Знала, что они остры на язык, могут как-то поддеть. Мне было 17 лет…» — делилась фигуристка. «Вроде Губерниева, да?» — улыбнулась в ответ Ляйсан. «Ой, о нем вообще не говорите!» — поспешила уйти от темы Загитова.
К слову, Дмитрий Губерниев был одним из первых, кто негативно высказался о профессиональных качествах Алины в качестве телеведущей. Спортивный комментатор посоветовал девушке заняться техникой речи. Загитова действительно обратилась к профессионалам и активно занималась дикцией. В новом сезоне спортсменка чувствовала себя уже увереннее, а сейчас и вовсе решила отказаться от наушника, чтобы не отвлекаться от комментариев суфлера. «Говорить с «ухом» — для меня было чем-то новым. Повторять за человеком тяжело. Я сто пятьсот раз спотыкалась, переговаривала. Представляете, стою около Ольги Бузовой и произношу какое-то странное слово, даже не знаю, существует ли оно. У меня начало колотиться сердце. А Ольга сказала: «Успокойся». Какая же она крутая, что поддерживает!» — поблагодарила певицу Алина в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».
# Шоу-бизнес Загитова Алина
По материалам: z-aya

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