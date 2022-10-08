. Алина Загитова рассказала о своей беременности в пятнадцать лет

Фигуристка Алина Загитова была в шоке когда узнала, что беременна. Звезда спорта — единственная в истории России, и вторая в мировой истории фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В 2018 году она стала Олимпийской чемпионкой в южнокорейском Пхеньяне. Было ей тогда всего 15 лет. Тем нелепее оказались подозрения, о которых спортсменка узнала спустя некоторое время после возвращения с международных соревнований.«После Олимпиады мне начали писать, что я забеременела. В 15 лет! В межсезонье все равно поправляешься, ты почти не тренируешься, кушаешь. Я поправилась на килограмм», — призналась Алина. И это при том, что даже в отпуске спортсменка вынуждена была постоянно следить за своим питанием и отчитываться перед тренером за каждый съеденный кусок и набранные сто грамм. «После Олимпиады и провального чемпионата мира мне тренер даже в отпуске говорил сбрасывать вес. То есть, ты фотографируешь и отправляешь. Получилось, что я поправилась всего на килограмм. Тогда мне казалось: «Как так, надо сбрасывать любыми путями!» Не есть, не пить, ходить в зал, бегать — естественно, в пленке», — сказала Загитова в шоу на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.