. Алла Пугачева продала свою страну, заявил Милонов
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Алла Пугачева продала свою страну, заявил Милонов

Алла Пугачева продала свою страну, заявил Милонов
Скандальный политик жестко высказался о певице Алле Пугачевой. В сентябре Алла Пугачева вернулась в Россию, однако на родине пробыла очень недолго. Решив свои насущные дела (забрала из школы детей и выставила на продажу замок), Примадонна спешно уехала вновь, по подозрениям публики, уже навсегда. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Виталий Милонов раздражен тем, что Алла Борисовна не раскрыла истинных причин возвращения в Москву, а вместо этого делала дерзкие заявления. «Она трусливо приперлась назад, в Россию, не имея смелости честно сознаться в целях своего последнего визита», — негодует депутат. Политик больше не хочет видеть в стране 73-летнюю исполнительницу. «Алла Борисовна, до свидания, прощайте навсегда. Увидите, насколько горек хлеб предателя, потому что там вы не будете нужны никому. Вас используют и выкинут, но в Россию пути назад уже не будет», — добавил депутат.
За то, что Примадонна высказалась в защиту мужа, Милонов предложил забрать у нее привилегии. «Она, видимо, заразилась этим заболеванием, передающимся бессовестным путем, от Галкина*. Ей не хватило смелости признаться, что она еще и страну продала. Продала не только в духовном смысле, но и в юридическом, — возмущается он. — Звания ее необходимо лишить за предательство, за подлость, за трусость и вранье», цитирует «Пятый канал». Однако есть и те, кто пытается понять мотивы певицы. Елена Проклова высказалась по этому поводу. «Вам не кажется, что она это сделала, поддерживая своего мужа — так, собственно говоря, делает любая нормальная жена, женщина. Это, скорее, не ее позиция, а ее поддержка, мне так кажется», — отметила актриса. Звезда добавила, что все равно уважает Пугачеву. «Я честно вам скажу, что для меня эта женщина — огромная труженица, которая всю свою жизнь работала. И я уважаю ее за это. Вопрос, считать ли я ее единственной звездой на небосклоне — я не принадлежу к этим людям», — сказала Проклова. Артистка уверена, Алла Борисовна знала, на что идет, публикуя резкие слова в соцсетях. «Ну, каждый сам кузнец своего счастья, понимаете? Она же не дура, чтобы не понимать последствий. Значит, это ее выбор», — заключила Елена.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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