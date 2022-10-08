. Алла Пугачева своим побегом оставила известного поэта без штанов
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Алла Пугачева своим побегом оставила известного поэта без штанов

Алла Пугачева своим побегом оставила известного поэта без штанов
Певица Алла Пугачева сильно подставила Илью Резника. Артистка воссоединилась под жарким израильским солнцем со своим мужем. Стремясь из неприветливой России, где ей не простили ее бегства весной нынешнего года, певица в спешке бросала в чемодан вещи и нисколько не задумывалась о тех, кто от нее зависел и теперь вынужден будет перебиваться с хлеба на квас. Например, поэт Илья Резник, с которым певица помирилась не так давно после нескольких лет борьбы за авторские права. Теперь Резник признается, что основным источником его доходов являлись как раз композиции Пугачевой. И с ее отъездом он потерял миллионы, под которые умудрился набрать кредитов. Придется чуть ли не милостыню теперь просить. «Основные отчисления были как раз за Аллины песни. Из-за того что их убрали из ротации, я буду получать теперь от 150 до 200 тыс. рублей в квартал. А я 850 тыс. занял! Думал, придет полтора миллиона, как ранее, и со всеми рассчитаюсь! Что теперь делать? Стану на Тверской со шляпой и буду собирать с прохожих», — жалуется поэт. Не сам конечно отъезд Аллы Борисовны его тревожит, а то, что ее песни убрали из эфиров, а с ними ушел и стабильный доход.
А тут еще он настроился в будущем году закатить юбилейный концерт в честь своего 85-летия. И опять беда. Выходит, включить в него песни Пугачевой он тоже не сможет? «Получается, я не должен вставлять в программу «Старинные часы», «Маэстро», «Посидим, поокаем» и прочие-прочие песни? Но ведь они — моя жизнь. Для Пугачевой написана 71 песня!», — вне себя от огорчения Резник, беседуя с mk.ru. Он считает, что песни в исполнении Аллы Борисовны не столько ее, сколько его собственность, так почему их нельзя крутить? Тут поневоле начнешь крыть звезду распоследними словами за то, что думала только о себе, делая громкие заявления и нанимая потом для себя и детей частный джет без обратного билета. А между тем, на радиостанциях заявили, что исчезновение композиций из эфира нисколько не связано с политикой. Просто Пугачева ныне потеряла актуальность.  
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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