. Аллу Пугачеву решил поддержать известный дизайнер

Игорь Гуляев выступил в защиту певицы Аллы Пугачевой. В последние месяцы на фасаде Останкино то и дело появлялись ироничные послания Алле Пугачевой от хейтеров. Уехав в Израиль, артистка решила ответить недоброжелателям в жесткой манере. Исполнительница назвала их рабами и холопами, чем, естественно, возмутила общественность. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Многие восприняли оскорбления на свой счет. Звездные персоны дали жесткий ответ Алле Борисовне. Так, например, Сергей Никоненко назвал ее и Максима Галкина грязными людьми. Депутат Виталий Милонов в свою очередь призвал лишить исполнительницу звания народной артистки. Появилось также обращение в Генпрокурору с требованием завести на певицу уголовное дело.Дизайнер Игорь Гуляев, который много лет дружит с Примадонной, решил вступиться за нее. Он так прокомментировал скандальный пост подруги: «Алла Пугачева — легенда нашей страны. Не обижайте Аллу Борисовну! Это неправильно. Когда произносят «Советский Союз» первое, что приходит в голову — Алла Борисовна Пугачева. Для меня и многих людей, которые выросли в СССР — это ориентир в профессии и жизни. Я безгранично ее уважаю и люблю. Не обижайте. Она не заслужила этого. Ей 73 года! Дайте Алле Борисовне наслаждаться жизнью и нянчить своих деток». На слова журналистов, что артистке пора отправиться на пенсию Гуляев отреагировал резко. «Вот бабушке это своей скажите и себе! Не обижайте, нельзя! Мы всегда должны любить людей и с уважением относиться к тем, кто был перед нами и показывал путь. Мнения могут быть разные как в семье, так и в творчестве — везде. Но мы должны любить людей и уважать», — сказал он в шоу POPCAKE.