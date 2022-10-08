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Американский правозащитник раскрыл план Запада по рынкам нефти

Американский правозащитник раскрыл план Запада по рынкам нефтиПравозащитник из США Барака заявил, что после РФ Запад возьмется за остальные страны мира

Американский правозащитник Аджаму Барака раскрыл план Запада по рынкам нефти, комментируя в Twitter его негативную реакцию на решение ОПЕК+ сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки.

По словам эксперта, психология западных политиков не дает им понять, почему Саудовская Аравия не позволит странам Группы семи (G7) манипулировать нефтяными рынками для давления на Россию, поскольку в дальнейшем это распространится на все страны мира.

«В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них», — пояснил Барака.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот.

8 октября президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в стране.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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