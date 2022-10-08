. Анастасии Волочковой противны уехавшие знаменитости

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала сбежавших звезд. Звезда балета жестко раскритиковала артистов, которые не просто покинули Россию в сложное время, но и облили родную страну грязью. По мнению балерины, сбежавшие за границу звезды, которые годами зарабатывали на родине огромные деньги, являются настоящими предателями.«Уезжают люди, которым есть за что благодарить Россию, где они выстроили карьеру, но они начинают лить грязь на нашу страну. Это предательство. Это трусливое бегство вызывает во мне небольшое отвращение», — процитировал Волочкову сайт Prozvezd. Напомним, за последние несколько месяцев за границу перебралась часть популярных артистов. Особенно бурную реакцию вызвал у общественности отъезд Аллы Пугачевой. Примадонна вместе с мужем и детьми обосновалась в Израиле.