. Авторы Atomic Heart: про дату выхода, мультиплеер и характеристики на консолях
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Авторы Atomic Heart: про дату выхода, мультиплеер и характеристики на консолях

Авторы Atomic Heart: про дату выхода, мультиплеер и характеристики на консолях


Ожидаемый шутер Atomic Heart от студии Mundfish должен был выйти в сентября по декабрь 2022 года. Но до сих пор разработчики не анонсировали его точную дату релиза, а недавно появилась информация, что в качестве релизного окна игры значит ближайшая «зима», что вызвало много вопросов о сроках выхода проекта. Разработчики Atomic Heart дали интервью порталу «Игромания», где расплывчато прокомментировали сроки выхода игры:

С момента выхода февральского трейлера с анонсом релизного окна произошло много всего, что значительно повлияло на команду и разработку. Качество — наш главный приоритет, и мы продолжаем целиться в эту зиму.

Таким образом, игра Atomic Heart теперь официально заявлена к релизу с декабря 2022 года по февраль 2023 года.

Кроме того, в рамках интервью журналисты узнали у авторов Atomic Heart о технических характеристиках проекта на Xbox и Playstation:

На PS4 и Xbox One будет динамическое разрешение 1080 и 30 FPS. Следует учитывать, что данное железо появилось почти 10 лет назад, но нам всё равно удалось достичь хороших результатов и оптимизировать Atomic Heart под старое поколение. Да, это было непросто, но мы это сделали.

На PS5 и Xbox Series X будет только один режим, поддерживающий одновременно 60 FPS и Dynamic 4K. На Xbox Series S будет 60 FPS и Dynamic 1440p.

Спросили журналисты и про мультиплеер в игре, но разработчики лишний раз подтвердили, что на данный момент он не планируется.

Отметим, что интервью авторов Atomic Heart брало российское издание «Игромания», поэтому полностью с ним можно ознакомиться на русском языке у них на сайте.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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