. Авторы Football Manager 2023 рассказали о нововведениях в новой игре серии

Вадим Карасев





Игра Football Manager 2023 выходит 8 ноября — на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstaiton 5 и PC. Как и прошлогодняя часть, проект сразу после релиза станет доступен в подписке Game Pass.

Авторы Football Manager 2023 в новом видео рассказали о ключевых нововведениях, которые ждут игроков. В сравнении с прошлой частью, революционных изменений не предвидится. Некоторые из моментов, которые были улучшены и переработаны:

Обновленный раздел поддержки тренера и команды.Полная интеграция турниров УЕФА, в том числе их фирменного стиля.Измененная система скаутинга игроков.Переработанная система переговоров с игроками.

Ниже можно посмотреть видео, где разработчики рассказывают об изменениях в Football Manager 2023.

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