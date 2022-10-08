. Авторы Football Manager 2023 рассказали о нововведениях в новой игре серии
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Авторы Football Manager 2023 рассказали о нововведениях в новой игре серии

Авторы Football Manager 2023 рассказали о нововведениях в новой игре серии


Игра Football Manager 2023 выходит 8 ноября — на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstaiton 5 и PC. Как и прошлогодняя часть, проект сразу после релиза станет доступен в подписке Game Pass.

Авторы Football Manager 2023 в новом видео рассказали о ключевых нововведениях, которые ждут игроков. В сравнении с прошлой частью, революционных изменений не предвидится. Некоторые из моментов, которые были улучшены и переработаны:



Обновленный раздел поддержки тренера и команды.



Полная интеграция турниров УЕФА, в том числе их фирменного стиля.



Измененная система скаутинга игроков.



Переработанная система переговоров с игроками.

Ниже можно посмотреть видео, где разработчики рассказывают об изменениях в Football Manager 2023.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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