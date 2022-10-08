. Азиза решила заступиться за Аллу Пугачеву

Певица Алла Пугачева подвергается жесткой критике за свои действия и слова. 58-летняя Азиза высказалась в поддержку Аллы Пугачевой. Певица считает, что скандал с народной артисткой СССР принял гипертрофированные формы. Примадонна с мужем и детьми покинула Москву в конце февраля, а в августе вернулась с двойняшками. Однако в конце сентября исполнительница шлягера «Арлекино» снова улетела в Израиль. Отъезд артистки обсуждают буквально все: при этом в адрес поп-звезды нередко звучат разного рода обвинения и даже призывы лишить ее всех полученных званий за критику российской власти.Происходящее возмутило Азизу. «Тему с Аллой Борисовной раздули просто до невероятных масштабов. Может, она что-то и сказала, но потом ее слова так переиначили, что начал нарастать снежный ком. Уже не разберешь, где правда, а где нет. Пугачева – мудрый человек. Она рождена в СССР, а это – особые люди. Я не верю, что она против нашей страны», — заверила артистка. Она высказалась и о призывах лишить Пугачеву звания народной артистки. Такая тенденция пугает певицу. «Все это очень страшно. Не вы это звание давали, чтобы его лишать!» — заверила Азиза. Исполнительница хита «Твоя улыбка» призвала прекратить травлю Примадонны и заняться своими делами. Азизу возмущают и артисты, который заявляют, что якобы Алла Борисовна перекрыла им дорогу в шоу-бизнесе. «Все обвинения нужно предъявлять самому себе. Каждый должен заглянуть в себя и понять, почему у него не получилось. Пугачеву сделали крайней – смешно просто!» — резюмировала певица в беседе с порталом Prozvezd.