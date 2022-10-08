. Белик назвал атаку на Крымский мост беспрецедентной по наглости диверсией
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Белик назвал атаку на Крымский мост беспрецедентной по наглости диверсией

Белик назвал атаку на Крымский мост беспрецедентной по наглости диверсией

Киевский режим вновь продемонстрировал свою «античеловечную и террористическую сущность», устроив взрыв на Крымском мосту. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма и Севастополя Дмитрий Белик («Единая Россия»).

Он отметил, что украинское руководство давно называло Крымский мост возможной целью для своих ударов. Так, ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в беседе с Guardian рассказал о планах властей Киева разрушить Крымский мост. По его мнению, мост, соединяющий полуостров с Россией, является «незаконным». Кроме того, в июле руководитель офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что Киев атакует Крымский мост, когда появится первая техническая возможность.

«А сейчас неонацисты, оскалившиеся в хищной усмешке, гордо берут на себя ответственность. Для потерявших связь с реальностью марионеток Запада и их англосаксонских кураторов важно запугать и деморализовать население России. Но этот как раз тот случай, когда реакция на атаку приведет к еще большей сплоченности и уверенности в том, что наш ответ должен быть жестким», — процитировала Белика пресс-служба фракции «Единой России» в Госдуме.

По мнению депутата, ответ на эту диверсию должен быть направлен «не только на украинские военные объекты, но и на инфраструктуру Украины, центры принятия решений и прочие места, где зреет гнилое зерно терроризма».

Утром 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, жертвами которого стали три человека. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в сторону Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста. В настоящее время пожар потушен. По факту ЧП расследуется уголовное дело. 

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По материалам: pnp.ru

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