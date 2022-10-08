. Бухынбалтэ не сомневается, что Безус придёт в новый сезон

Вадим Карасев

Алексей Безус настолько сильно переживает за свою дочь Афину, что решил попытаться вернуть то доверие, которое изначально у него было в паре с Татьяной Репиной. Однако сразу после ухода парня с проекта Кристина Бухынбалтэ сообщила, что вряд ли Лёша сможет навсегда забыть о любимой работе. Крис не сомневается, что парень вернётся на телестройку в новом сезоне.Иван Барзиков поддерживает свою избранницу. По его словам, у Безуса нет никакого желания расставаться с Дом-2. Сам Ваня проект тоже вряд ли покинет, даже если Крис продолжит делать всё возможное, чтобы от него избавиться. Все ведь помнят его слезы на проекте, когда Бухынбалтэ гнала домой?Кристина уверена, что Алексей появится на проекте десятого октября, когда начнут заселяться новые участники. Сделает он это либо в компании с Татьяной Репиной и Афиной, либо один вернётся в Кате Гориной. Может Барзиков говорит правду и Безус на самом деле не любит никого, кроме себя?