. Церковь России 9 октября 2022 года почитает память апостола Иоанна Богослова
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Церковь России 9 октября 2022 года почитает память апостола Иоанна Богослова

Церковь России 9 октября 2022 года почитает память апостола Иоанна Богослова

Сегодня, 9 октября, православная церковь почитает память апостола Иоанна Богослова. Он был возлюбленным учеником Иисуса Христа и, как гласит легенда, это единственный из 12 апостолов, который умер своей смертью. В день Иоанна Богослова нельзя было отказывать  в помощи нуждающимся. Апостол Иоанн Богослов — одна из самых романтических фигур времен становления христианства. Молодого красавца еще называют Апостолом Любви за его простую и глубокую речь, которой пронизано все Евангелие от Иоанна: «Бог есть Любовь». На иконах он чаще всего изображен вместе с Ангелом, который диктует ему тайну Самого Господа.

Церковь 9 октября вспоминает об апостоле Иоанне Богослове


Согласно преданиям, апостол Иоанн один из тех, кто пошел со своим Учителем на Голгофу, поэтому к нему принято обращаться в молитве перед дальней поездкой. Иоанн Богослов является покровителем всех путешественников и тех, чья служба связана с походами на большие расстояния от дома.


Иоанн Богослов родился в Израиле в семье Зе­ве­дея и Са­ло­мии. Мама Иоанна была дочерью святого Иосифа Обручника. Он в 80 лет стал хранителем девства Богоматери, которая дала обет безбрачия.

Иоанн вместе со своим старшим братом был призван в ученики к Спасителю. Он был самым юным среди остальных апостолов и самым любимым для Учителя.

Апостолу суждено было стать свидетелем явления Божественной Силы, ведь такая честь выпадала только избранным. Принимал участие в молении Всевышнему о чаше в Гефсиман­ском са­ду, стал свидетелем воскрешения дочки Иаира. Предания гласят, что Иоанн был единственным учеником Иисуса, который стоял рядом с Ним у креста и не боялся быть за это наказанным.

Жизнь Иоанна Богослова после Воскрешения Иисуса Христа


Пройдя с Иисусом Христом длинный путь, Иоанн пообещал Учителю заботиться о Деве Марии и служил ей до последних Ее дней на земле. После отправился проповедовать Слово Божие по Малой Азии. Его учения сопровождались чудесами. Число уверовавших становилось все больше день ото дня.

В период, когда император Домициан издал указ о гонении христиан, Иоанна призвали в Рим как единственного ученика Иисуса, что остался жив. Его приговорили к казни, дав выпить яду. Отрава не подействовала, и тогда Иоанна попытались сварить. Но и после этих пыток апостол остался невредим. В итоге было решено отправить его в ссылку на остров Патмос, что располагался в Эгейском море.

В ссылке Иоанн пробыл более 30 лет и после освобождения вернулся в Эфес. Там он продолжил дело своего Учителя. В 85 лет начал писать Евангелие, которое закончил накануне своей кончины.

Последние годы земной жизни апостол провел в строгом посте и молитвах. Когда Иоанну исполнилось 95 лет, ему было явление Господа, в котором он узнал, что жить ему осталось совсем мало. За пару дней до кончины Иоанн попросил своих учеников подготовить ему крест и могилу. Апостол добровольно сам в нее лег и велел засыпать землей. Прощаясь и плача, ученики исполнили последнюю просьбу Иоанна.

Чем рекомендуется заниматься в церковный праздник 9 октября


На Руси в День памяти Иоанна Богослова крестьяне заканчивали посев озимых культур, а люди, которые отправлялись в дальнюю поездку, шли в церковь и молились апостолу, прося у него послать дорогу без бед и других происшествий.

Следили прадеды 9 октября за природными явлениями, которые помогали определить погоду на будущее:

  • в праздник Иоанна выпал снег – стоит ждать настоящую зиму через 40 дней;
  • деревья еще полностью не оголились – зима обещает быть суровой;
  • пошел дождь со снегом – в январе будет не менее трех оттепелей;
  • радует теплая солнечная погода – следующий июнь будет дождливым;
  • резко подул сильный ветер – к скорым осадкам;
  • солнце заходит за тучу – к ненастью;
  • на небе светят яркие звезды – к ясной погоде.

Стоит посмотреть 9 октября на деревья. Если они еще стоят зеленые, то зима будет короткой и теплой, если пожелтели – стоит готовиться к сильным морозам.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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