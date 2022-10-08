. Церковный праздник преставления Иоанна Богослова, святого апостола и евангелиста, отмечают 9 октября 2022 года

Православный праздник преставления святого апостола Иоанна Богослова отмечается 9 октября 2022 года во всем православном мире. Иоанн Богослов, автор одного из четырех Евангелие Нового Завета, очень любим и почитаем среди верующих христиан. Будучи одним из любимых учеников Господа нашего Иисуса Христа, Иоанну Богослову пришлось пройти по трудному жизненному пути, проповедуя христианство.

Церковь почитает 9 октября святого апостола Иоанна Богослова





Иоанн Богослов, как и брат его Иаков, были одними из первых, кого Иисус Христос сделал своими учениками. Когда Учитель призвал пойти за ним, оба брата без сомнений ушли от родителей, Заведея и Саломию, и последовали за Иисусом Христом.

Иоанн Богослов с этого момента всегда был рядом с Учителем, став одним из самых преданных и любимых Господом. Много удивительного пришлось повидать Иоанну Богослову, шествуя за Иисусом Христом и находясь всегда рядом с ним. Видев Преображение Господне на Фаворе, воскрешение из мертвых людей, находясь вместе с Господом на Тайной вечере и узнав имя предателя, Святой Иоанн Богослов прошел за Иисусом Христом по Крестному пути в горестной скорби.

Плача вместе с Божьей Матерью пред распятым на Кресте Иисусом Христом, он услышал с небес слова, обращенные к нему: «Се Мати твоя». Всю жизнь до успения Пресвятой Девы Марии, Иоанн Богослов заботился о ней, как о матери своей.

Церковный праздник 9 октября посвящен преставлению святого апостола Иоанна Богослова

Все последующее время Святой апостол Иоанн Богослов шествовал по городам, проповедуя Евангелие и привлекая в веру Христову множество людей. Он чудесным образом исцелял больных людей, изгонял бесов проповедями и светом Евангелие.

Однажды, со своим учеником, Святой апостол Иоанн Богослов отправился для молитв и поста на уединенную гору. В то время, когда Иоанн усердно молился, гора содрогнулась, загромыхал гром и Дух Божий устами Иоанна Богослова явил Книгу Откровений о тайнах Церкви и конца мира.





Преставился Святой апостол Иоанн Богослов, когда ему было больше ста лет. Когда пришло время отшествия, дал Иоанн Богослов своим ученикам задание выкопать для него могилу в форме креста, после этого лег в нее и приказал засыпать себя землей. Ученики не могли ослушаться и выполнили просьбу Святого апостола. Когда другие ученики попытались вызволить своего учителя и раскопали могилу, там никого не оказалось.

В день 21 мая, когда также отмечается почитание Святого апостола Иоанна Богослова, на его могиле появились частицы праха. Люди с молитвами собирали его и исцеляли свои болезни.

Какие традиции православные выполняют в церковный праздник 9 октября





Святой апостол Иоанн Богослов всегда помогал людям, утратившим веру в себя и нуждающимся в духовной поддержке. Поэтому в этот день очень многие спешат в храм, чтобы искренне покаяться и приступить к таинству Причастия Тела и Крови Христовых.

Приходят христиане с молитвами к образам Святого апостола Иоанна Богослова помолиться об исцелении, о даровании детей и укреплении супружеских уз. Все, кто учится, приходят попросить у Иоанна Богослова помощи в учебе, покровительства следовании по пути истинному.

В день преставления Святого апостола Иоанна Богослова принято поминать умерших, помолиться за их души.

До обеда в этот день разрешается физически потрудиться, а после обеда, дабы не навлечь плохую погоду, работать не рекомендуется. Нельзя в день 9 октября веселиться, употреблять спиртные напитки, ссориться и ругаться.

Весь день следует с теплотой и любовью относиться к ближним, и обязательно помочь тем, кто нуждается.