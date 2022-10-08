. ЧП: На крымском мосту произошел взрыв, разрушавший несколько пролетов
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ЧП: На крымском мосту произошел взрыв, разрушавший несколько пролетов

ЧП: На крымском мосту произошел взрыв, разрушавший несколько пролетов
Движение по крымскому мосту полностью остановлено. Сегодня утром стало известно о тревожных событиях. В соцсетях распространяются кадры, на которых видно, как горит Крымский мост. Движение полностью остановлено. Судоходные арки не повреждены. Причины возгорания неизвестны. По предварительным данным, объята огнем цистерна с топливом на товарном поезде. Судя по видеозаписям, появившимся в Сети, повреждения получило дорожное полотно. На месте пожара работают экстренные службы. По информации национального антитеррористического комитета, на месте происшествия произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Арка над судоходной частью не повреждена. Об этом ранее заявили Росморречфлоте. Ведомство уточнило, что движение морского транспорта не остановлено. В настоящее время региональные власти готовятся запустить паромную переправу через Керченский пролив. На подъездах к мосту разворачивают пункты, где водители могут получить воду, питание и погреться. Советник главы Крыма уточнил, что по предварительным данным из-за инцидента никто не пострадал. По версии национального антитеррористического комитета на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заверил, что последствия пожара будут быстро восстановлены и не носят катастрофического масштаба. Крымский мост пролегает через Керченский пролив и стал важным инфраструктурным объектом. Его торжественное открытие прошло 15 мая 2018 года. В церемонии принял участие Владимир Путин. Уже на следующий день началось активное движение. За сутки по новому коридору проехало около 14 тысяч легковых автомобилей. Железнодорожная ветка открылась позднее. Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Симферополь 23 декабря 2019 года. А 30 июня 2020 Крымский мост открылся и для грузовых составов.    
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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