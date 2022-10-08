. Что подарили Владимиру Путину на юбилей ?

Президент Владимир Путин отмечает свой день рождения. Свой 70-летний юбилей Владимир Путин встречает в Санкт-Петербурге. Здесь, в Константиновском дворце, проходит неформальный саммит стран СНГ. Мировые лидеры приехали на встречу с российским лидером и привезли подарки. Так, одним из первых президента России поздравил Александр Лукашенко. Лидер Белоруссии решил преподнести необычный презент — трактор белорусского производства, а с ним специальный сертификат. Александр Григорьевич лично сообщил о своем подарке журналистам, а затем в социальных сетях появились подробности. Оказалось, трактор, преподнесенный белорусским руководителем, не обычный, а собранный вручную под маркой BELARUS-1523.3. Кроме того, сельхозтехника изготовлена по специальному техзаданию. «Базовые характеристики соответствуют модели, которая сходит с конвейера, но эта модель — по специальному техническому заданию. Он будет точно таким, каким вы видите его на сертификате», — объяснила пресс-секретарь «Минского тракторного завода» Юлия Дыленок.Сколько стоит такая машина, не сообщается. Дело в том, что это эксклюзивная модель, у которой будут дополнительные насадки для засеивания. Продажи трактора еще не начались, но в будущем правительство планирует выпустить эту модель на мировые рынки. Свой подарок преподнес руководителю и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Оказалось, что от администрации президента они каждый год традиционно подписывают открытку Владимиру Владимировичу, а текст пишет специально приглашенный человек. На сайте Кремля пишут, что свои поздравления российскому лидеру прислали первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза. В честь 70-летия президента устроили и флешмоб, который прошел по всей стране. В знаковых городских местах пользователи приклеили стикеры с изображением Владимира Путина. Их заметили в Приморском Океанриуме, в Сочи в комплексе «Сириус», Петербурге и других городах.