. День 8 октября в истории

День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России.

Профессиональный праздник учрежден в 2007 году приказом главкома ВМФ РФ по инициативе ветеранских организаций и по ходатайству региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб Адмиралов»

Всемирный день мигрирующих птиц.

Памятная дата ООН, установленная участниками Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных и Соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц в 2006 году.

С 2018 года Всемирный день мигрирующих птиц проводится дважды в год, во вторую субботу мая и октября.

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.

Отмечается во вторую субботу октября. Инициатор его проведения — Всемирный альянс паллиативной помощи, куда входят национальные и региональные организации, которые поддерживают развитие хосписной и паллиативной помощи во всем мире.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире в паллиативной медицинской помощи нуждаются 40 миллионов человек и только около 14% её получают.

10 лет назад (2012) введена в эксплуатацию вторая нитка газопровода «Северный поток».

Строительство экспортного газопровода из России в Европу началось в апреле 2010 года. Он проложен по дну Балтийского моря, и напрямую связывает «Газпром» и европейских потребителей, минуя транзитные государства. Первая нитка газопровода была введена в эксплуатацию 8 ноября 2011 года, вторая — 8 октября 2012 года. Их суммарная расчетная мощность — 55 миллиардов кубометров в год.

«Северный поток» — самый длинный подводный газопровод в мире. Его общая протяженность составляет 1224 километров.

В ночь на 26 сентября 2022 года на газопроводе произошла авария. Были повреждены три транспортные нитки (две на «Северном потоке-1» и одна на «Северном потоке-2») в районе датского острова Борнхольм.

52 года назад (1970) Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе Александру Солженицыну.

Впервые кандидатура писателя на присуждение премии была предложена в 1969 году профессорами Калифорнийского университета Яковом Малкиелем и Дензелем Карром. Однако члены Нобелевского комитета приняли решение не награждать Солженицына, поскольку премия «могла навредить ему, как Пастернаку» (писатель стал лауреатом в 1958 году, но вынужден был отказаться от нее после травли, развернувшейся против него в Советском Союзе).

Спустя год Александр Исаевич был все же награжден Нобелевской премией «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». После этого советские власти начали «антисолженицынскую» кампанию: были изъяты рукописи писателя, а также уничтожены издания его книг. А выход во Франции книги «Архипелаг ГУЛАГ» послужил причиной высылки Солженицына из СССР. 13 февраля 1974 года он был лишен советского гражданства и выслан за пределы страны. В эмиграции писатель с семьей жил в Швейцарии и США. В августе 1990 года Александру Солженицыну было возвращено гражданство СССР, и в мае 1994 года он вернулся на Родину.

81 год назад (1941) в ходе Великой Отечественной во­йны народный комиссар обороны СССР Иосиф Сталин издал приказ о формировании женских авиационных полков.

Инициатором создания женских авиачастей была летчица Герой Советского Союза майор Марина Раскова. В соответствии с документом в составе ВВС Красной армии были сформированы 586‑й истребительный, 587‑й бомбардировочный и 588‑й ночной легкобомбардировочный авиа­полки. Все три подразделения были полностью укомплектованы женщинами-добровольцами.

Женщины-летчицы воевали до самой Победы, авиаполки были упразднены в 1945 году. За это время 586-й истребительный авиаполк совершил свыше 4 тысяч боевых вылетов, 587-й полк бомбардировщиков (позднее переименованный в 125-й гвардейский имени Марины Расковой) — более тысячи, 588-й (позднее — 46-й гвардейский) полк — порядка 23 тысяч ночных вылета.

116 лет назад (1906) Лев Толстой отказался от Нобелевской премии.

Кандидатом на премию по литературе писателя выдвинула Российская академия наук. Толстой посчитав, что распорядиться этими деньгами было бы для него большим затруднением, попросил своего друга, финского писателя и переводчика Арвида Ярнефельта сделать так, чтобы премию ему не присуждали. Ярнефельт выполнил поручение писателя. В 1906 году Нобелевскую премию по литературе была вручена итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи.

542 года назад (1480) началось Великое стояние на реке Угре.

В конце 1470-х годов Московское княжество отказалось платить дань Большой Орде. Весной 1480 года правитель Орды хан Ахмат выступил в поход на непокорное княжество. Войско неприятеля было остановлено русской ратью в районе реки Угры, все броды через которую были перекрыты. Русские воеводы с максимальной выгодой использовали преимущества своих войск в стрелковом вооружении и расстреливали ордынцев ещё в воде. Сражение за переправы продолжалось почти четыре дня, но войску Ахмата так и не удалось форсировать реку ни на одном участке.

Шесть месяцев войска стояли друг против друга, разделенные Угрой, не решаясь на серьезную атаку. Такой исход вполне устраивал Ивана III, а для хана Ахмата — это было равносильно поражению. В итоге войска, не доведя дело до сражения, разошлись.

По мнению историков, Великое стояние на реке Угре положило конец монголо-татарскому игу, господствовавшему на Руси почти три столетия.

55 лет назад (1967) в Великобритании впервые принят закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителей.

Норма допустимого алкоголя в крови составляла 0,8 промилле. Также была установлена максимальная скорость движения — 70 миль/час (порядка 113 км/час).

Спустя 10 лет эксперты подсчитали, что благодаря этому закону, удалось спасти от гибели на дорогах свыше 6 000 человек.

77 лет назад (1945) была запатентована микроволновая печь

Её изобрел американец Перси Спенсер. Первые СВЧ-печки представляли собой шкафы высотой 1,75 метра и весом 340 килограмм. Они предназначались для армейских столовых или больших ресторанов.

Более компактные печки начали производиться через 10 лет. Стоили они около 3000 долларов.

151 год назад (1871) начался Великий чикагский пожар.

Возгорание произошло в 8 часов вечера в маленьком сарае на задворках дома 137 по ДеКовен-стрит, когда вор, при попытке украсть молоко, поджёг сено. Пожар удалось потушить лишь 10 октября. Была уничтожена большая часть Чикаго, погибли сотни горожан.

Великий чикагский пожар стал крупнейшей катастрофой XIX века в США.