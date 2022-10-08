. День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года

Вадим Карасев

Ежегодно 8 октября верующие молятся святителю Сергию Радонежскому и посещают торжественные службы в честь его памяти. В день праздника каждый сможет попросить у святого покровителя защиты и благополучия для себя и своей семьи.

Сергий Радонежский родился в боярской семье в 1314 году под именем Варфоломей. Ему с трудом давались науки, и он взмолился Господу, чтобы преодолеть трудности обучения. Сергий посвятил всю жизнь служению Господу, построил церковь Святой Троицы и наставлял на путь истинный заблудшие души. В смирении и покаянии прошла его жизнь и в награду Сергий получил чудотворный дар.

В честь святого Сергия Радонежского проводят торжественные богослужения, на которых священнослужители вместе с прихожанами помолятся Высшим Силам. К святому обращаются и с частными просьбами, чтобы обрести покой на душе, выбрать истинный путь, преодолеть тяготы и с легкостью обучаться.

В народе Сергия Радонежского почитают как покровителя домашней птицы, поэтому 8 октября стараются не употреблять в пищу ни мяса, ни яиц. Также этот день называют Капустником из-за заготовления ценного продукта на зиму. На стол обязательно ставят капустные пирожки, а также моченую капусту, обладающую кладезем витаминов.

Угощения принято приносить в церковь, а также раздавать нуждающимся. Бескорыстные поступки, сделанные от чистого сердца, вернутся сторицей, и в тех домах, где живет добро, никогда не поселится зло и нужда. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют посильно помогать всем, кто нуждается в поддержке, и ничего не требовать взамен.

В день праздника молятся не только за себя, но и за подрастающее поколение, чтобы учеба давалась легко и не возникало трудностей при усвоении нового материала. Родители также приводят своих чад на богослужение, чтобы прикоснуться к святому лику и попросить помощи.