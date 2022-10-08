. Депутат Госдумы заявил об информационных атаках на него украинских спецслужб

Вадим Карасев

Депутат Госдумы Матвейчев заявил, что против него проводятся атаки украинского ЦИПсО

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что против него проводит атаки ЦИПсО. Текст опубликован в блоге парламентария.

По словам политика, его заранее предупредили из Киева, что против него будет целенаправленная атака, поскольку поставлена задача «качать тему конфликта ура-патриотов и власти».

Матвейчев добавил, что он везде разъясняет, что это «технология киевского режима», поэтому поставлена задача «смешать с грязью», чтобы к нему никто не прислушивался.

Депутат добавил, что спустя несколько дней вышел текст известной сетевой журналистки Анастасии Кашеваровой, которая по придуманному поводу раскритиковала парламентария за якобы последовавшие высказывания в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и за то, что политик не голосовал по вопросу присоединения Донбасса, Харьковской и Запорожской областей. Он добавил, что уже два месяца лежит в больнице, поэтому не мог посетить заседание.

«Когда сегодня взорвали Крымский мост, они спрогнозировали, что я скажу: задача врагов вызвать истерику в народе и спровоцировать поиск виноватых в России. Чтобы я такие комментарии не давал, они на весь день вырубили мне телефон. Но я все равно комментарии дал с помощью других технологий», — рассказал Матвейчев.

В июне хакер из группировки RaHDIt заявил, что украинский 72-й Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) несколько лет занимался работой против России.

