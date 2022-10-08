. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановилиГлава Крыма Аксенов сообщил о запуске движения автомобилей по Крымскому мостуСюжетВзрыв на Крымском мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о запуске движения автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра», — уточнил он и попросил водителей фур планировать свой маршрут через Керченскую паромную переправу.

Глава российского региона также рассказал, что примерно через два часа начнет работу паром «Керчь-2». Грузовому транспорту рекомендуется использовать его.

Ранее о восстановлении движения по мосту объявлял глава Минтранса России Виталий Савельев. По его словам, сделать это позволяет состояние неповрежденной части автодорожного полотна. Он уточнил, что автомобильное движение будет запущено по одной полосе в реверсивном режиме.

8 октября на Крымском мосту произошло ЧП. Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся подрывом, уточнив, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным Следственного комитета, по меньшей мере три человека погибли. Предварительно, они могли быть пассажирами легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды подняты тела мужчины и женщины, их личности уже устанавливают.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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