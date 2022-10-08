. Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за пожара
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Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за пожара

Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за пожараДвижение по Крымскому мосту приостановлено после возгорания цистерны с топливом

Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за возгорания цистерны с топливом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дорожного управления «Тамань».

«Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено», - сообщили в ведомстве.
По данным экстренных служба Крыма, движение поездов по транспортному переходу через пролив также приостановлено.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что цистерна с топливом, по предварительным данным, горит на одном из участков Крымского моста, судоходные арки не повреждены. «О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», — заявил он.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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