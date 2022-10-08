. Джастин Бибер решил порвать дружбу с Канье Уэстом после призыва "заткнуть" его жену
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Джастин Бибер решил порвать дружбу с Канье Уэстом после призыва "заткнуть" его жену

Джастин Бибер решил порвать дружбу с Канье Уэстом после призыва "заткнуть" его жену

Рэпер Канье Уэст в последние дни собрал вокруг себя немало хейта. В число врагов он записал даже жену Джастина Бибера, Хейли. Девушка поддержала редактора журнала Vogue, с которым ругался Канье, а Уэст пригрозил "разозлиться", если Джастин ее не "заткнет".

Весь скандал вокруг певца начался из-за его толстовки с надписью White Lives Matter ("Жизни белых важны"), которая крайне не понравилась многим либерально настроенным звездам и активистам. Джастин долго не высказывался на эту тему, но теперь источники издания TMZ сообщают, что он встал на сторону Хейли.


После призыва "заткнуть" Хейли Канье наговорил еще немало неприятных вещей. Он напомнил девушке, что она ходила на свидание с Дрейком, делала ринопластику (Хейли это отрицает) и "не имеет никакого отношения к моде". 

Рэпер не объяснил, как это все касается конфликта, да и вообще удалил свои посты позже, но сильно обидел семью Биберов. Инсайдеры утверждают, что Джастин крайне разочарован своим давним другом и перестанет с ним общаться.

К слову, семья всегда поддерживала Канье и даже навещала его, когда он сталкивался с какими-либо жизненными трудностями. 


Марк Цукерберг забанил Канье Уэста

Оказалось, что владельцу Instagram* Марку Цукербергу тоже не понравились посты и наряд на показе мод, и он решил забанить рэпера. "Смотри, Марк. Как ты мог меня забанить. Ты же был моим ниггой", — написал артист в Twitter*.

Похоже, Уэст решил перебраться в эту соцсеть, чтобы продолжать писать скандальные посты. Скоро ее владельцем должен стать Илон Маск, а он пока не открещивался от Канье, да и вообще вряд ли будет спорить, что "жизни белых важны". В недавнем интервью рэпер заявил, что "в итоге станет президентом" и хочет, чтобы Илон управлял Белым домом вместе с ним.


* экстремистская организация, запрещенная на территории России
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По материалам: uposters.ru

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