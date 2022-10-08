. Европейское издание сравнило блокировку российских СМИ с романом "1984"

Вадим Карасев

Блокировка российских масс-медиа в Европе напоминает антиутопию "1984" Джорджа Оруэлла. К такому выводу пришло независимое интернет-издание EUobserver.

Как утверждают авторы материала, Евросоюз, блокируя телеканалы RT, Sputnik, "Россия-24", "РТР-Планета" и "ТВ-Центр", нарушает "конституционные принципы государств сообщества". Журналисты сравнили ситуацию с тоталитарной Океанией в романе "1984" британского писателя и публициста Джорджа Оруэлла.

В качестве "правильного примера" EUobserver приводит Норвегию: королевство не входит в Евросоюз, однако во многом с ним связано и "традиционно придерживается его рекомендаций". Официальный Осло, однако, российские телеканалы блокировать не стал.

"Конечно, доступ к Sputnik и RT можно получить с любого компьютера через виртуальную частную сеть. Национальные и международные СМИ по-прежнему должны сообщать и об официальной позиции России. Проблема в том, что суд, как и Совет Европейского союза, берет на себя задачу принятия решения о том, к чему мы, как европейские граждане, должны иметь доступ. Считается, что мы, граждане, не можем справиться с нефильтрованными заявлениями из сомнительных источников", – пишет EUobserver.

В июне парламент Молдавии в финальном чтении одобрил запрет на эфирное вещание российских новостных программ и фильмов про войну. Информационный контент российского и советского производства молдавское руководство расценило как материалы, которые "разжигают ненависть, оправдывают или продвигают военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы" и информацию, "враждебную демократическим ценностям и процессам".