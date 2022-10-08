. Французы раскритиковали Байдена из-за высказывания о ядерной угрозе
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Французы раскритиковали Байдена из-за высказывания о ядерной угрозе

Французы раскритиковали Байдена из-за высказывания о ядерной угрозеЧитатели Le Figaro в Twitter раскритиковали Байдена из-за высказывания о ядерной угрозе

Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его высказывания о ядерной угрозе. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье в Twitter-аккаунте издания.

Ранее Джо Байден предупредил об угрозе «ядерного Армагеддона» для мира впервые со времен холодной войны. По его словам, прямая угроза применения ядерного оружия стоит впервые со времен Карибского кризиса.

Однако некоторые пользователи не согласились с такой позицией американского лидера и раскритиковали его. «Единственный, кто угрожает, — это Зеленский... Он просил НАТО послать ядерную бомбу на Москву», — заявила Claire Bobin. Юзер @YukiNek56432140 назвал Байдена поджигателем.

«По иронии судьбы он применяет политику Трампа (Америка прежде всего) больше, чем сам Трамп», — заметил L-A Bullu. «Кто-то еще может серьезно воспринимать человека, который не узнает свою жену?», — шутит Verité. «Его цель — поставить нас в энергетическую зависимость от американского сланцевого газа», — считает SOPHIE ALIBERT.

«Байден сегодня самый опасный человек в мире!», — заявила Murielle Sulyan. «Сборище безответственных людей. Это неприемлемо. Вы несете ответственность за эту эскалацию!», — считает Brethum Nine.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Байдена в искажении слов Путина о ядерном оружии. По ее мнению, президент США начал свою речь на Генассамблее ООН с ложного цитирования своего российского коллеги. Она уточнила, что Путин не заявлял того, с чего начал свое выступление американский глава государства и что попытался ему приписать.

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По материалам: lenta.ru

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