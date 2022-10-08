. Галина Юдашкина наряжает крохотную дочку, как куклу

Модельер Галина Юдашкина поделилась нежным фото с дочкой Агатой Ариеллой. Валентин Юдашкин прославился на всю страну, как успешный модельер. В его нарядах ходят многие именитые персоны, включая Аллу Пугачеву. Рядом с ним уже больше 30 лет находится жена Марина. Она регулярно сопровождает его на светских раутах, а также поддерживает домашний очаг. Недавно у них по дому снова стали бегать внуки, которые вернулись с родителями из Китая. У Галины растут сыновья Анатолий и Аркадий. В этом году она пропустила Неделю моды, а потом оказалось, что дочка кутюрье скрывала беременность. За границей она родила малышку Агату Ариеллу. Вскоре Валентин увидел внучку и остальных малышей. Они все приехали в Москву.На этот раз Галина решила поделится нежным фото с младшей наследницей. Она позировала на диване в комбинезоне цвета хаки и держала на руках дочку, которую облачила в блузку в цветочек и джинсы. Лицо девочки пока супруги не показывают. Однако в кадре видно, что у нее отрасли темные локоны.«Наряжаю мою куклу каждый день», – написала Галина. Поклонники восхитились тем, как выглядит Галина после родов. Многие поразились тому, как она похудела. Другие были восхищены внучкой модельера. «Пальчики — дедушкины!», «Ну какая сладость», «Ну какая сладость», «Замечательная „кукла“ у вас!», «Заинька маленькая», «Какая вы стройная», «У такой мамы может быть только модница», — написали подписчики.