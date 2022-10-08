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Гендиректор МАГАТЭ анонсировал поездку в Россию

Гендиректор МАГАТЭ анонсировал поездку в РоссиюГлава МАГАТЭ Гросси заявил, что планирует поездку в Россию по вопросу безопасности на ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси анонсировал поездку в Россию, после которой собирается вернутся на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гроссии, целью поездки станет решение вопроса создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он назвал «в высшей степени безответственным» шагом возобновление обстрелов единственного источника энергии станции и подчеркнул, что ее надо спасать.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция подвергается обстрелам регулярно.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

25 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.

Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву.

Ранее Гросси заявил, что на ЗАЭС прошла первая ротация работников МАГАТЭ. По его словам, на станцию прибыла усиленная группа экспертов агентства. «Команда продолжит свою важнейшую миссию и будет поддерживать, после согласования, зону ядерной защиты», — подчеркнул гендиректор агентства.

Кроме того, 6 октября после встречи президентом Украины Гросси заявил заявил о прогрессе п вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По словам главы МАГАТЭ, он заверил украинского лидера в том, что агентство будет и дальше «руководствоваться международным правом».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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