. Германия попросит США и Норвегию снизить цены на газ
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Германия попросит США и Норвегию снизить цены на газ

Германия попросит США и Норвегию снизить цены на газКанцлер Германии Шольц попросит США, Норвегию и других поставщиков снизить цены на газ СюжетЦены на газ в Европе:

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на импорт в Европу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы едины во мнении, что цены на импорт газа слишком высоки. Речь идет о том, чтобы обсудить с надежными поставщиками газа, такими как Норвегия или США, и со многими другими мировыми поставщиками, как снизить цены на газ в Европе», — отметил политик.

По словам канцлера, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что готов к такому диалогу.

Ранее сообщалось, что четыре страны Евросоюза — Польша, Италия, Бельгия и Греция — предложили ввести ценовой коридор для закупаемого газа. Мера предполагает ограничение максимальной цены покупки по всем оптовым сделкам. Кроме того, ценовой коридор должен распространяться на долгосрочные контракты, стоимость которых привязана к эталонным ценам на газ.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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