. Главные секреты счастья для Рыб

Вадим Карасев

Людям, рожденным под управлением данного Знака Зодиака, порой очень непросто встать ан путь, ведущий к счастью. Астрологи дали несколько важных, но простых советов о том, как Рыбы могут прийти к ощущению внутренней гармонии.

Если вы ощущаете недостаток счастья, это значит, что пришло время изменить свою жизнь. Ознакомьтесь с десятью действиями, которые приведут к счастью любого человека. Если вы рождены под Знаком Рыб, то добавьте к этим советам те, о которых пойдет речь далее. В итоге вы получите идеальный набор правил и рекомендаций.

Безостановочное познание мира и себя

Рыбам необходимо заниматься поисками новых увлечений, получением знаний и познанием мира. Нужно больше путешествовать, меньше сидеть на месте и с особым рвением изучать новую информацию, знакомиться с людьми. Изучая каждый аспект окружающего мира, Рыбы приближаются к счастью. Им нужно искать в себе новые таланты, поскольку одно и то же занятие изо дня в день может вывести их из равновесия и заставить ощущать слабость, уныние, тоску. Любознательные Рыбы — счастливые Рыбы и это нерушимая аксиома.

Борьба с доверчивостью

Рыбы крайне доверчивы. Они нередко становятся жертвами манипуляторов и энергетических вампиров, из-за чего часто лишаются энергии и сил, которые им жизненно необходимы и которых у них не так уж и много. Рыбам нельзя доверять всем подряд, но и чрезмерно закрытыми тоже нельзя быть. Важно найти баланс и научиться проверять людей, прежде чем полностью открываться им. Это одно из важнейших условий счастья.

Сочувствие и милосердие, а также желание дарить другим людям свое время — это огромный плюс, но он может стать для Рыб и проклятием, анафемой. Максимальный уровень внимания важно дарить только самым проверенным людям. С остальными не помешает быть осторожными. Излишняя тяга к филантропии может оказаться вредной.

Ведение дневника

Вести дневник полезно всем, но Рыбам вдвойне. Особенно важно это для тех представителей Знака, у которых нет достаточно близкого человека, с которым можно было бы проговорить все свои проблемы и неурядицы, пожаловаться, поделиться эмоциями и чувствами. Когда человек пишет что-то важное в дневник, это сродни разговору с другом. Для Рыб это очень важно, так как подобным образом они избавляются от деструктивных чувств, выплескивая их на бумагу. Как итог — эти чувства не достают их и не мешают жить.

Семья нужна всем людям, но не всегда у нас есть близкие. Если Рыбы одиноки, ведение дневника поможет им стать в разы счастливее, причем почти сразу.

Умение фокусироваться на текущем моменте

Рыбам ни в коем случае нельзя утопать в мыслях о прошлом, ровно как нельзя думать чрезмерно много о будущем. У их жизни происходит много хорошего именно здесь и сейчас, но они по какой-то причине этого не замечают. Исправив это, они смогут стать намного счастливее. Важно наблюдать за окружающим миром и получать удовольствие от того, что происходит в данную минуту. Не важно — работе это или отдых, общение или одиночество. Рыбы много мечтают, что хорошо, но порой они только этим и заняты, из-за чего фокус их внимания рассеивается.