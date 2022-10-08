. «Ходячие мертвецы», «Эпидемия». 10 лучших сериалов про конец света

Сериалы про конец света смотреть всегда страшно и тяжело. Такие проекты способны не только вызвать бурю эмоций, но еще и чему-то научить зрителя на случай непредвиденных ситуаций.

В нынешние трудные времена сериалы про апокалипсис и выживание неожиданно обрели особую популярность. Именно в них многие зрители пытаются найти ответы на мучающие их вопросы.

Конечно, подобных проектов существует много. «СтарХит» решил собрать те из них, которые не только интригуют сюжетом, но еще и рисуют максимально разные картины будущего.

«Ходячие мертвецы»

Дата выхода: 31 октября 2010

В главных ролях: Эндрю Линкольн, Джон Бернтал, Сара Уэйн Кэллис, Лори Холден, Джеффри Деманн, Стивен Ен, Чендлер Риггз

О чем сериал?

Начнем с сериала, который первым приходит в голову, когда речь заходит о постапокалипсисе. Когда-то «Ходячие мертвецы» наделали немало шума, благодаря чему превратились в один из самых популярных проектов мира. Вот только былой успех остался в далеком прошлом. Сейчас поклонники шоу ждут только одного — окончания мучений героев.

Ну, а сюжет этой истории вращается вокруг эпидемии, превращающей людей в зомби. Немногочисленным выжившим, сумевшим спастись от смертельно опасных ходячих мертвецов, приходится сбиваться в стаи. Главный герой Рик пытается спасти жену и сына, попутно обретая и теряя друзей. Чем дольше герои странствуют по миру в поисках убежища, тем очевиднее становится то, что выжившие иногда опаснее зомби.

«Оставленные»

Дата выхода: 29 июня 2014

В главных ролях: Джастин Теру, Эми Бреннеман, Кристофер Экклстон, Лив Тайлер, Крис Зилка, Маргарет Куэлли, Кэрри Кун

О чем сериал?

А этот сериал рассказывает о так называемом «тихом апокалипсисе». Люди медленно теряют контроль над своими жизнями, что по итогу приводит к расколу в обществе.

По сюжету в один миг в мире исчезает два процента населения, 140 миллионов человек. Они пропадают бесследно и никто не может объяснить произошедшее. Разумеется, для оставшихся случившееся становится трагедией. Люди пытаются понять, что за беда настигла планету, и почему они оказались в числе оставленных?

Благодаря небанальному сюжету и глубокой философии сериал обрел культовый статус. Вот только рейтинги у него оказались средними, из-за чего «Оставленных» закрыли после трех сезонов.

«Сквозь снег»

Дата выхода: 17 мая 2020

В главных ролях: Дженнифер Коннелли, Давид Диггз, Мики Самнер, Элисон Райт, Лена Холл, Иддо Голдберг, Сьюзан Пак, Кейти Макгиннесс

О чем сериал?

Этот сериал вырос из одноименного корейского фильма и графического романа. Благодаря максимально оригинальной идее, проект собрал вокруг себя огромную фан-базу, закрывающую глаза даже на сюжетные дыры.

Итак, в мире происходит ужасная катастрофа, в результате которой вся планета превращается в снежную пустыню. Поскольку города больше непригодны для жизни, уцелевшим приходится искать спасения в огромном поезде, постоянно находящимся в движении. В 1001 вагоне, разделенном по классовому признаку, за семь лет с момента катастрофы, установились свои правила, но рано или поздно найдутся те, кто захочет их нарушить.

«Мгла»

Дата выхода: 22 июня 2017

В главных ролях: Морган Спектор, Алисса Сазерленд, Гас Бирни, Даница Чурчич, Окези Морро, Люк Косгроув, Даррен Петти

О чем сериал?

И еще один сериал, у которого есть и полнометражный предшественник, и литературная основа. «Мгла» — сериал по книге мастера ужасов Стивена Кинга. Наверняка не стоит напоминать, что этот человек умеет нагнать жути, не забыв при этом и про глубокие смыслы.

Небольшой городок Бриджвилл накрывает странный густой туман. Поначалу местные жители думают, что это просто природная аномалия, но быстро выясняется, что в тумане обитают ужасные существа, уничтожающие всех на своем пути.

Нескольким группам выживших удается укрыться в зданиях. Вскоре между ними начинаются конфликты, способные перерасти в кровопролитное противостояние.

«Сотня»

Дата выхода: 19 марта 2014

В главных ролях: Элайза Тейлор, Мари Авгеропулос, Боб Морли, Генри Йен Кьюсик, Исайя Вашингтон, Пейдж Турко, Рики Уиттл

О чем сериал?

Около ста лет назад человечество было практически уничтожено в ходе атомной войны. Планета стала непригодной для жизни, поэтому те, кому удалось чудом выжить, нашли спасение на гигантском космическом корабле.

Десятилетиями люди выстраивали жизнь в новых реалиях, не оставляя надежду когда-нибудь вернуться на Землю. И вот однажды на разведку решают отправить челнок с сотней малолетних преступников на борту.

«Последний человек на Земле»

Дата выхода: 1 марта 2015

В главных ролях: Уилл Форте, Кристен Шаал, Дженьюэри Джонс, Мэл Родригес, Клеопатра Коулмэн, Мэри Стинберген

О чем сериал?

Когда-то Фил Миллер был рядовым сотрудником банка, ненавидящим свою работу. Возможно, его жизнь так и оставалась бы унылой, но на Земле случилась вспышка загадочного вируса. В результате эпидемии погибли, кажется, абсолютно все люди.

Спустя год после начала катастрофы Фил путешествует по США в одиночестве. Он пытается найти хоть кого-то из выживших, но день за днем терпит неудачу. Отчаявшись, мужчина возвращается в свой родной городок, где и выясняется, что он на самом деле не так уж одинок.

Поначалу сериал получил отличные отзывы, да и его рейтинги оказались внушительными. Еще бы, ведь сюжетная завязка впечатляла. Вот только достойно развить сюжет у сценаристов не получилось. Как результат, к финалу рейтинги заметно просели. Однако посмотреть «Последнего человека на Земле» все равно можно, ведь здесь есть и юмор, и трогательные моменты.

«Эш против зловещих мертвецов»

Дата выхода: 31 октября 2015

В главных ролях: Брюс Кэмпбелл, Рэй Сантьяго, Дэна ДеЛоренцо, Люси Лоулесс, Джилл Мари Джонс, Ариэль О’Нилл, Ли Мэйджорс

О чем сериал?

Главный герой этого сериала — легендарный Эш, когда-то ведший борьбу с зомби. С тех пор прошло много лет, и теперь мужчина старается не вспоминать о пережитом. Все меняется, когда мир накрывает новая эпидемия. Теперь зловещие мертвецы могут уничтожить все живое, и надежда человечества именно на Эша.

Сэм Рейми и Брюс Кэмпбелл долго мечтали о том, чтобы вернуться к истории Эша. Удалось им это только в 2015 году. Сериал получил отличные отзывы, но вот просмотры оказались средненькими. Собственно, это и привело к закрытию истории после трех сезонов.

«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»

Дата выхода: 4 июня 2021

В главных ролях: Нонсо Анози, Кристиан Конвери, Адиль Ахтар, Стефания Оуэн, Даня Рамирес, Ализа Веллани

О чем сериал?

По сюжету сериала весь мир поражает таинственная болезнь, из-за которой на свет начинают появляться гибриды людей и животных. Обычные люди к гибридам относятся негативно, считая, что те разносят заразу. Именно поэтому юный Гас, родившийся с оленьими рогами, многие годы жил в уединении со своим отцом. Когда же папа умер, мальчику пришлось выбраться из укрытия, чтобы найти для себя новое безопасное место.

Сериал получился трогательным и глубоким. Создателям удается поднять сложные темы о неравенстве в обществе, о гонениях на непохожих и последствиях такого поведения. Уже известно, что Netflix заказал второй сезон проекта.

«Эпидемия»

Дата выхода: 14 ноября 2019

В главных ролях: Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Юрий Кузнецов, Александр Робак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин

О чем сериал?

Москву накрывает эпидемия загадочного вируса. Все, кто не успел заразиться, стараются найти укрытие за пределами столицы. Среди них оказывается и Сергей, который уезжает вместе с новой возлюбленной, экс-женой и сыном. Вскоре к этой странной компании присоединяются еще и бывшие соседи.

Обстановка внутри коллектива постоянно накаляется. Помимо эпидемии им приходится разбираться еще и с запутанными личными отношениями.

«Благие знамения»

Дата выхода: 27 мая 2019

В главных ролях: Майкл Шин, Дэвид Теннант, Фрэнсис МакДорманд, Сэм Тейлор Бак, Дэниэл Мейс, Джон Хэмм, Шан Брук

О чем сериал?

Ангел Азирафель и демон Кроули уже много столетий живут на Земле. Они успели привыкнуть и к неидеальным людям, и к красотам планеты, и друг к другу. Но однажды становится понятно, что на Земле должен произойти конец света. Вот-вот на свет появится антихрист, и его рождение знаменует собой падение привычного мира. Чтобы не допустить этого, ангел и демон решают объединиться.

Ну, а закончить хочется комедийным сериалом, который точно поднимет настроение зрителю. Да, речь здесь, как и во всех предыдущих проектах, идет о конце света, но депрессию история не навевает. Так что может это и лучший вариант для коротания досуга.