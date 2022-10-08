. Ида Галич в бикини показала несовершенную фигуру

Ведущая Ида Галич продемонстрировала, насколько она не идеальна. Телеведущая и блогер опубликовала на своем канале в Telegram две фотографии собственного отражения в зеркале, сделанные в одном из отелей Абу-Даби. В первом случае Ида сняла себя сзади, а во втором — спереди.Из одежды на звезде — лишь маленькое черное бикини. При этом вид сзади получился эстетичным и сексуальным, а на втором снимке видны несовершенства фигуры, к тому же Ида запечатлена там без косметики и выглядит очень уставшей. «Его величество ракурс», — подписала девушка под фото. Поклонники звезды, обсуждая эти фото, отметили, что в настоящее время Галич не занимается похудением, а потому странно, что она публикует столь откровенные снимки даже в постах с юмором.