. Ида Галич в бикини показала несовершенную фигуру
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ида Галич в бикини показала несовершенную фигуру

Ида Галич в бикини показала несовершенную фигуру
Ведущая Ида Галич продемонстрировала, насколько она не идеальна. Телеведущая и блогер опубликовала на своем канале в Telegram две фотографии собственного отражения в зеркале, сделанные в одном из отелей Абу-Даби. В первом случае Ида сняла себя сзади, а во втором — спереди.
Из одежды на звезде — лишь маленькое черное бикини. При этом вид сзади получился эстетичным и сексуальным, а на втором снимке видны несовершенства фигуры, к тому же Ида запечатлена там без косметики и выглядит очень уставшей. «Его величество ракурс», — подписала девушка под фото. Поклонники звезды, обсуждая эти фото, отметили, что в настоящее время Галич не занимается похудением, а потому странно, что она публикует столь откровенные снимки даже в постах с юмором.
# Шоу-бизнес Галич Ида
По материалам: z-aya

Последние новости

Джастин Бибер решил порвать дружбу с Канье Уэстом после призыва "заткнуть" его жену
Джастин Бибер решил порвать дружбу с Канье Уэстом после призыва
Игорь Николаев показал дочь – именинницу в обнимку с домашним питомцем
Игорь Николаев показал дочь – именинницу в обнимку с домашним питомцем
Константин Богомолов решил взвинтить цены на свой спектакль
Константин Богомолов решил взвинтить цены на свой спектакль
Юрий Шатунов продал песни Разину за смешные деньги
Юрий Шатунов продал песни Разину за смешные деньги
Нюша притворяется перед детьми счастливой мамой
Нюша притворяется перед детьми счастливой мамой
Ида Галич в бикини показала несовершенную фигуру
Ида Галич в бикини показала несовершенную фигуру
Илон Маск показал робота Optimus, которого можно купить за 20 тысяч долларов
Илон Маск показал робота Optimus, которого можно купить за 20 тысяч
Депутат Госдумы заявил об информационных атаках на него украинских спецслужб
Депутат Госдумы заявил об информационных атаках на него украинских
Американский правозащитник раскрыл план Запада по рынкам нефти
Американский правозащитник раскрыл план Запада по рынкам нефти
Александра Трусова включила игнор на все вопросы о своем уходе от Этери Тутберидзе
Александра Трусова включила игнор на все вопросы о своем уходе от
Инсайдер: в разработке находится еще одна новая игра по Minecraft
Инсайдер: в разработке находится еще одна новая игра по Minecraft
The Kiffness вернулся с новым кошачьим хитом
The Kiffness вернулся с новым кошачьим хитом

Топ на сегодня

Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
Что подарили Владимиру Путину на юбилей ?
Что подарили Владимиру Путину на юбилей ?
Мэттью МакКонахи и его философские рассуждения
Мэттью МакКонахи и его философские рассуждения
Подборка ностальгических фото из девяностых и нулевых (18 фото)
Подборка ностальгических фото из девяностых и нулевых (18 фото)

Еще по теме

Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в купальнике (фото)
Ида Галич ответила на критику ее внешности
18-летняя дочь Майкла Джексона показала фигуру в бикини (фото)
Ида Галич не вылезает из ипотек