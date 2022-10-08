. Игорь Гуляев: «Не обижайте Аллу Борисовну. Это неправильно»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Игорь Гуляев: «Не обижайте Аллу Борисовну. Это неправильно»

Игорь Гуляев: «Не обижайте Аллу Борисовну. Это неправильно»

В последние месяцы на фасаде Останкино то и дело появлялись ироничные послания Алле Пугачевой от хейтеров. Уехав в Израиль, артистка решила ответить недоброжелателям в жесткой манере. Исполнительница назвала их рабами и холопами, чем, естественно, возмутила общественность.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Многие восприняли оскорбления на свой счет. Звездные персоны дали жесткий ответ Алле Борисовне. Так, например, Сергей Никоненко назвал ее и Максима Галкина грязными людьми. Депутат Виталий Милонов в свою очередь призвал лишить исполнительницу звания народной артистки. Появилось также обращение в Генпрокурору с требованием завести на певицу уголовное дело.

Дизайнер Игорь Гуляев, который много лет дружит с Примадонной, решил вступиться за нее. Он так прокомментировал скандальный пост подруги: «Алла Пугачева — легенда нашей страны. Не обижайте Аллу Борисовну! Это неправильно. Когда произносят «Советский Союз» первое, что приходит в голову — Алла Борисовна Пугачева. Для меня и многих людей, которые выросли в СССР — это ориентир в профессии и жизни. Я безгранично ее уважаю и люблю. Не обижайте. Она не заслужила этого. Ей 73 года! Дайте Алле Борисовне наслаждаться жизнью и нянчить своих деток».

На слова журналистов, что артистке пора отправиться на пенсию Гуляев отреагировал резко. «Вот бабушке это своей скажите и себе! Не обижайте, нельзя! Мы всегда должны любить людей и с уважением относиться к тем, кто был перед нами и показывал путь. Мнения могут быть разные как в семье, так и в творчестве — везде. Но мы должны любить людей и уважать», — сказал он в шоу

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают девятилетних Лизу и Гарри. Недавно артистка покинула страну вместе с детьми. Сейчас она проживает в Израиле и, очевидно, возвращаться не планирует. Появилась информация, что певица забрала документы детей из столичной школы, а также выставила на продажу свой замок.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

"Я бы давно уехала": Волочкова раскрыла, почему она не покидает Россию
"Я бы давно уехала": Волочкова раскрыла, почему она не
Игорь Гуляев: «Не обижайте Аллу Борисовну. Это неправильно»
Игорь Гуляев: «Не обижайте Аллу Борисовну. Это неправильно»
Французы раскритиковали Байдена из-за высказывания о ядерной угрозе
Французы раскритиковали Байдена из-за высказывания о ядерной угрозе
Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Мэттью МакКонахи и его философские рассуждения
Мэттью МакКонахи и его философские рассуждения
К 30-летию серии Mortal Kombat опубликовали новый трейлер
К 30-летию серии Mortal Kombat опубликовали новый трейлер
Европейское издание сравнило блокировку российских СМИ с романом "1984"
Европейское издание сравнило блокировку российских СМИ с романом
Литва потребовала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО
Литва потребовала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в
Слух: готовится оптимизация Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge до Xbox Series X | S
Слух: готовится оптимизация Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s
Земфира выпустила новый мини-альбом
Земфира выпустила новый мини-альбом
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
«Ходячие мертвецы», «Эпидемия». 10 лучших сериалов про конец света
«Ходячие мертвецы», «Эпидемия». 10 лучших сериалов про конец света

Топ на сегодня

Анастасия Стоцкая родила детей похожих на Киркорова, сделала карьеру и терпела неудачи в личной жизни
Анастасия Стоцкая родила детей похожих на Киркорова, сделала карьеру
Андрей Макаревич* после тишины появился в блоге молодой жены с сыном на руках
Андрей Макаревич* после тишины появился в блоге молодой жены с сыном
Байден заявил об угрозе «ядерного Армагеддона» для мира
Байден заявил об угрозе «ядерного Армагеддона» для мира
Мед, специи или кофе: какие продукты помогут согреться
Мед, специи или кофе: какие продукты помогут согреться
Анастасия Шубская: «В Америке появились близкие люди, но своим домом мы с Сашей считаем Россию»
Анастасия Шубская: «В Америке появились близкие люди, но своим домом

Еще по теме

Аллу Пугачеву могут лишить всего
Максим Галкин - «проститутка и засранец», заявил Никоненко
После длительного отпуска Алла Пугачева вернулась в Россию
На фасаде "Останкино" появилось "прощание" с Аллой Пугачевой. Певица ответила недоброжелателям