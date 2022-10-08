. Игорь Николаев показал дочь – именинницу в обнимку с домашним питомцем

62-летний музыкант Игорь Николаев поделился фото подросшей дочери Вероники, которой исполнилось 7 лет. В семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой сегодня праздник - день рождения их единственной дочери. Веронике исполнилось семь лет. В честь такого события музыкант опубликовал трогательное фото девочки. В кадре Вероника обнимает пушистого домашнего любимца. Волосы именинницы собраны в высокий хвост, и выглядит она при этом невероятно задумчиво.Николаев вместо поздравления дочери ограничился «сердечным» эмоджи. Зато поклонники певца не поскупились на комплименты в адрес его семьи. Именинницу поздравила и Кристина Орбакайте. «С днём рождения! Вероничка! Счастья тебе и мирного неба над головой», — написала дочь Примадонны. «С днем рождения прекрасную малышку! Счастья, радости, улыбок, крепкого здоровья и успехов в любых начинания!», «Пусть обязательно будет счастливой! С днём рождения твою принцессу и всю семью!», «С днём рождения солнечную и лучезарную девочку. Пусть Вероника будет самой счастливой и здоровой», — желают пользователи в Сети. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова счастливы в браке уже 22 года. У музыканта есть и старшая дочь от первого брака с одноклассницей. 43-летняя наследница композитора живет в США, где работает врачом.