. Игру Дзюбы в Турции описали в трёх словах
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Игру Дзюбы в Турции описали в трёх словах

Игру Дзюбы в Турции описали в трёх словах

Артём Дзюба в турецком чемпионате показывает себя как "тяжёлый, медленный и грозный" игрок. Так экс-капитана сборной России в интервью "Чемпионат.сom" охарактеризовал спортивный комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов.

По словам спортивного обозревателя, Дзюба, выступающий сейчас за клуб "Адана Демирспор" турецкой Суперлиги, пока не может адаптироваться к манере игры команды и восстановить хорошую физическую форму. Российский футболист забил в первом же официальном матче, поразив ворота "Фенербахче", однако затем играл всё меньше и меньше.


"Дзюба пока что тяжелый, медленный и грозный. Ему явно нужно набирать форму. Он выходил в старте против "Умраниерспора", отыграв тайм: был очень тяжелый, просто не был готов физически в тот момент. Потом вышел на замену с "Хатайспором" на 30 минут: больше отвлекал защитников, но сам в голевой атаке не поучаствовал. Они просто дожали соперника", — отметил футбольный эксперт.

"Адана Демирспор", в составе которой выступает Дзюба, занимает первое место в турнирной таблице турецкого чемпионата. В одной команде с россиянином играет украинский защитник Ярослав Ракицкий, с которым Дзюба несколько лет играл вместе в петербургском "Зените".

Контракт Дзюбы с "Зенитом" истек в июне 2022 года, после чего форвард стал свободным агентом. Ранее футболист отказался продлевать контракт с клубом из Санкт-Петербурга, а в конце мая публично объявил об уходе, поблагодарив всех, с кем ему довелось пересечься в команде. В августе Дзюба подписал контракт с клубом "Адана Демирспор", выступающим в чемпионате Турции.

34-летний Артем Дзюба играл за "Зенит" с 2015 по 2022 годы. "Сине-бело-голубые" четырежды за этот период выиграли чемпионат и Суперкубок России, дважды - Кубок России.

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По материалам: uposters.ru

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