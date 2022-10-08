. Инсайдер: в разработке находится еще одна новая игра по Minecraft
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Инсайдер: в разработке находится еще одна новая игра по Minecraft

Инсайдер: в разработке находится еще одна новая игра по Minecraft


Студия Mojang сейчас работает над тремя играми серии Minecraft, где-то полностью участвуя в разработке, а где-то выполняя консультативные функции. Это игры Minecraft, Minecraft Dungeons и Minecraft Legends. Появились слухи от известного игрового инсайдера Джеза Кордена, что еще одна игра по Minecraft в активной разработке.

В рамках подкаста Xbox Two инсайдер Джез Корден, сославшись на свои источники, сообщил, что еще один «побочный продукт по Minecraft» (не относящийся к основной игре, Legends или Dungeons) находится в разработке. Детали проекта Корден не рассказал, но при этом отметил, что разработка находится на продвинутой стадии и проект вполне могут представить на Minecraft Live на следующей неделе. Однако, он заметил, что не удивится, если этого не произойдет, поскольку одну новинку (Minecraft Legends) уже анонсировали в этом году.


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Отметим, что Minecraft Legends должна выйти в первой половине 2023 года, и в рамках Minecraft Live можно ожидать много новой информации о проекте.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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