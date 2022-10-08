"Я бы давно уехала": Волочкова раскрыла, почему она не покидает Россию
Некоторые российские артисты, такие как Алла Пугачева и Семен Слепаков, предпочли сбежать из России в Израиль. Однако 46-летняя Анастасия Волочкова по-прежнему остается на Родине. Звезда объяснила причину, по которой она приняла такое решение.
Анастасия Волочкова в новом интервью похвасталась своей популярностью в России среди маленьких зрителей, мотивирующих ее дальше заниматься на Родине любимым делом.
При этом Анастасия Волочкова призвала не "вмешивать в политику" таких звезд, как Анна Нетребко, поскольку это - "антибожественно".
Волочкова раскритиковала сбежавших из России "предателей"
Как считает знаменитая балерина, для артиста недопустимо использовать концертную площадку для агитации.
"Те артисты, которые агитируют против России на Западе, на самом деле - предатели. Потому что уезжают те люди, которым есть за что благодарить Россию, где они выстроили карьеру, но именно они, именно они начинают лить грязь на нашу страну – и это предательство. Многие уехали, сбежали – это трусливое бегство вызывает во мне небольшое отвращение. Мне хочется спросить их, а там вы что будете делать? А здесь вас любят", - заявила Волочкова изданию Prozvezd.
При этом звезда считает античеловечным запрещать артистам где-либо выступать, поскольку они объединяют людей и отвлекают от уныния.