. "Я бы давно уехала": Волочкова раскрыла, почему она не покидает Россию

Вадим Карасев

Некоторые российские артисты, такие как Алла Пугачева и Семен Слепаков, предпочли сбежать из России в Израиль. Однако 46-летняя Анастасия Волочкова по-прежнему остается на Родине. Звезда объяснила причину, по которой она приняла такое решение.

Анастасия Волочкова в новом интервью похвасталась своей популярностью в России среди маленьких зрителей, мотивирующих ее дальше заниматься на Родине любимым делом.



Я бы давно уехала, правда. Я не уезжаю по одной причине: меня дети здесь, в России, знают лично. Этим может гордиться не каждая балерина. На Западе меня тоже знают. Но здесь – это мои родные дети, родные люди, которым я должна продолжать светить. Придет время, я создам сеть творческих школ, мне есть что тут делать.

46-летняя Анастасия Волочкова по-прежнему остается на Родине

При этом Анастасия Волочкова призвала не "вмешивать в политику" таких звезд, как Анна Нетребко, поскольку это - "антибожественно".

Волочкова раскритиковала сбежавших из России "предателей"

Как считает знаменитая балерина, для артиста недопустимо использовать концертную площадку для агитации.

Волочкова раскритиковала сбежавших из России "предателей"

"Те артисты, которые агитируют против России на Западе, на самом деле - предатели. Потому что уезжают те люди, которым есть за что благодарить Россию, где они выстроили карьеру, но именно они, именно они начинают лить грязь на нашу страну – и это предательство. Многие уехали, сбежали – это трусливое бегство вызывает во мне небольшое отвращение. Мне хочется спросить их, а там вы что будете делать? А здесь вас любят", - заявила Волочкова изданию Prozvezd.

При этом звезда считает античеловечным запрещать артистам где-либо выступать, поскольку они объединяют людей и отвлекают от уныния.