. Япония и США начали совместные учения в Японском море
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Япония и США начали совместные учения в Японском море

Япония и США начали совместные учения в Японском море

Япония и США начали совместные учения в Японском мореReuters: Япония и США проводят совместные военно-морские учения в Японском море

Япония и США проводят совместные военно-морские учения в Японском море с участием американского авианосца «Рональд Рейган». Их проводят на фоне ракетных пусков Северной Кореи, сообщил Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов минобороны Японии.

Двусторонние учения, в которых также участвует японский эсминец, проводятся с 1 октября. Пока не сообщается, когда они закончатся.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала учения США, Японии и Южной Кореи в Японском море представляют угрозу обеспечению национальной безопасности России в Тихоокеанском регионе. По мнению дипломата, они проходят в прямой близости от России и ее дальневосточных регионов, что вызывает сильную озабоченность.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Гендиректор МАГАТЭ анонсировал поездку в Россию
Гендиректор МАГАТЭ анонсировал поездку в Россию
Очевидцы рассказали о деталях взрыва на Крымском мосту и его последствиях
Очевидцы рассказали о деталях взрыва на Крымском мосту и его
Ева Мендес отреагировала на слухи о завершении карьеры
Ева Мендес отреагировала на слухи о завершении карьеры
Регина Тодоренко без штанов ужаснула травмами
Регина Тодоренко без штанов ужаснула травмами
ЧП: Подрыв крымского моста нанес колоссальные убытки
ЧП: Подрыв крымского моста нанес колоссальные убытки
С Ларисы Гузеевой требуют деньги за ущерб
С Ларисы Гузеевой требуют деньги за ущерб
Алла Пугачева продала свою страну, заявил Милонов
Алла Пугачева продала свою страну, заявил Милонов
От красоты Виктории Бони не осталось и следа
От красоты Виктории Бони не осталось и следа
Япония и США начали совместные учения в Японском море
Япония и США начали совместные учения в Японском море
Подборка гифок (25 гифок) - 06.10.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 06.10.2022
Аксенов назвал сроки запуска паромного сообщения через Керчь
Аксенов назвал сроки запуска паромного сообщения через Керчь
Церковь России 9 октября 2022 года почитает память апостола Иоанна Богослова
Церковь России 9 октября 2022 года почитает память апостола Иоанна

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 8 октября 2022 года: многим знакам зодиака необходимо проявить бдительность
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 октября 2022 года: многим знакам зодиака
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
Алла Пугачева стала жалкой в глазах Шахназарова
Алла Пугачева стала жалкой в глазах Шахназарова
Стал известен город проведения «Евровидения»
Стал известен город проведения «Евровидения»

Еще по теме

Япония, США и Южная Корея начали совместные учения в море
СМИ: военно-морские силы Китая начали учения в Японском море
Совместные учения ВМС США и Южной Кореи начнутся 16 октября
К берегам КНДР отправляется американская ударная группа