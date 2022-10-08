. Экс-замгенсека НАТО предложила обсудить с Россией ядерную деэскалацию

Вадим Карасев

Экс-замгенсека НАТО призвала к переговорам с Россией и КНР по мораторию на ядерные ракеты

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер призвала страны-члены альянса провести с Россией и Китаем конфиденциальные переговоры по ядерной деэскалации. В частности, она предложила обсудить мораторий на ракеты средней и меньшей дальности, пишет ТАСС.

Гетемюллер отмечает, что предметом переговоров не могут быть вопросы суверенитета и независимости Украины, но в то же время очевидного решения по деэскалации, как во время Кубинского кризиса, не просматривается. В данной ситуации, по ее мнению, результат может дать использование «тихой ядерной дипломатии».

Экс-замгенсека напомнила, что два года назад президент России Владимир Путин выступил с предложением о выводе нового типа российских ядерных ракет наземного базирования из Европы и тем самым заложил основу моратория на размещение таких ракет в регионе.

«Когда еще до февральского вторжения Путин встречался в Пекине с Си Цзиньпином, они говорили, что такой мораторий мог бы распространяться и на Азию. Возможно, пришло время начать конфиденциальные переговоры хотя бы лишь на техническом уровне, чтобы изучить, что именно эти двое подразумевают», — заявила она.

По мнению Гетемюллер, это не разрешит кризис на Украине, но поможет снизить угрозу ядерного конфликта. Она отметила, что политические меры могут быть наиболее эффективными, поскольку военные меры сдерживания России в случае возможного применения ядерного оружия на Украине не вызывают заметного энтузиазма среди участников Североатлантического альянса, а экономические санкции, вероятно, окажутся наименее эффективной мерой сдерживания.

Ранее Федерации американских ученых оценила ядерный арсенал России. По данным организации, в ядерном арсенале Москвы значатся 1912 единиц тактического назначения, а также 1185 межконтинентальных баллистических ракет и 800 баллистических ракет для подводных лодок.

