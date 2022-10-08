Эскимо - счастье на палочке родом из детства
В жаркую пору хочется охладиться, и поможет в этом освежающее мороженое. По статистике, в стране ежегодно проводится более 400 тонн продукта.
Мороженое на палочке: как правильно выбрать сладость
В каталоге компании https://e-moroz.by/catalog/morozhenoe/eskimo/ мороженое на палочке с различными вкусовыми качествами и топами представлено в широком ассортименте позиций. Выбор настолько огромен, что каждый сможет подобрать для себя продукцию по душе и финансовым возможностям.
Соответственно ГОСТ 31457-2012, в основе качественного лакомства должны быть сливки, молоко, стабилизаторы, натуральные ароматизаторы, домашние яйца и масло. Молочного продукта в смеси не должно быть больше 40%.
Жирность производитель указывает в процентах, и этот показатель оказывает влияние на наименование сладкого продукта. Клиентам предоставляются такие виды мороженого:
- Пломбир,
- Сливочное,
- Молочное.
Вся продукция предлагается в соответствии с установленным ГОСТ 31457-2012, этот показатель указывается в граммах строго контролируется.
Сегодня приобрести сладость без использования стабилизаторов нельзя. Представляют они собой естественные компоненты, которые влияют на поддержание формы. Разрешено использовать такие загустители и компоненты:
- гуаровую камедь;
- альгинат натрия;
- аммонийную и калиевую соли;
- пектин;
- целлюлозу;
- камедь тары;
- казеинат натрия;
- желатин;
- агар-агар и прочие.
Мороженое имеет однородный оттенок. Насыщенность цвета зависит от процента жирности.
Джем, замазка, вафли, шоколад – в пломбир добавляют различные добавки. На состав продукта не влияет негативно наличие растительных жиров, если они добавлении в минимальном количестве.
Важно обращать внимание на целостность и вид упаковки, так как ее повреждение говорит о порче продукта и сигнализирует о нарушенном режиме хранения товара.
Возвращаемся в детство: в чем польза от мороженого
В интернет-магазине представлено мороженое в виде рожков, стаканчиков, эскимо на палочке, брикеты, пломбир, сливочное, молочное, сладкий лед, щербет… при изготовления продукта обязательно должны соблюдаться технологические инструкции, которые соответствуют требованиям техрегламента. По сути мороженое – взбитая смесь сахара и молочных натуральных ингредиентов.
Перед тем как покупать лакомство, нужно изучить информацию на упаковке, изучив состав продукта.