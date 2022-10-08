. Эскимо - счастье на палочке родом из детства

Вадим Карасев

В жаркую пору хочется охладиться, и поможет в этом освежающее мороженое. По статистике, в стране ежегодно проводится более 400 тонн продукта.

Мороженое на палочке: как правильно выбрать сладость

В каталоге компании https://e-moroz.by/catalog/morozhenoe/eskimo/ мороженое на палочке с различными вкусовыми качествами и топами представлено в широком ассортименте позиций. Выбор настолько огромен, что каждый сможет подобрать для себя продукцию по душе и финансовым возможностям.

Соответственно ГОСТ 31457-2012, в основе качественного лакомства должны быть сливки, молоко, стабилизаторы, натуральные ароматизаторы, домашние яйца и масло. Молочного продукта в смеси не должно быть больше 40%.

Жирность производитель указывает в процентах, и этот показатель оказывает влияние на наименование сладкого продукта. Клиентам предоставляются такие виды мороженого:

Пломбир,

Сливочное,

Молочное.

Вся продукция предлагается в соответствии с установленным ГОСТ 31457-2012, этот показатель указывается в граммах строго контролируется.

Сегодня приобрести сладость без использования стабилизаторов нельзя. Представляют они собой естественные компоненты, которые влияют на поддержание формы. Разрешено использовать такие загустители и компоненты:

гуаровую камедь;

альгинат натрия;

аммонийную и калиевую соли;

пектин;

целлюлозу;

камедь тары;

казеинат натрия;

желатин;

агар-агар и прочие.

Мороженое имеет однородный оттенок. Насыщенность цвета зависит от процента жирности.

Джем, замазка, вафли, шоколад – в пломбир добавляют различные добавки. На состав продукта не влияет негативно наличие растительных жиров, если они добавлении в минимальном количестве.

Важно обращать внимание на целостность и вид упаковки, так как ее повреждение говорит о порче продукта и сигнализирует о нарушенном режиме хранения товара.

Возвращаемся в детство: в чем польза от мороженого

В интернет-магазине представлено мороженое в виде рожков, стаканчиков, эскимо на палочке, брикеты, пломбир, сливочное, молочное, сладкий лед, щербет… при изготовления продукта обязательно должны соблюдаться технологические инструкции, которые соответствуют требованиям техрегламента. По сути мороженое – взбитая смесь сахара и молочных натуральных ингредиентов.

Перед тем как покупать лакомство, нужно изучить информацию на упаковке, изучив состав продукта.



