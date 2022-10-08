. Юрий Шатунов продал песни Разину за смешные деньги
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юрий Шатунов продал песни Разину за смешные деньги

Юрий Шатунов продал песни Разину за смешные деньги
Певец Юрий Шатунов трагически умер, но споры вокруг его имени до сих пор продолжаются. Андрей Разин и Юрий Шатунов около трех лет судились за права на песни «Ласкового мая», бренд и имя. Продюсер не раз отмечал, что все тяжбы были бесполезными, поскольку в 2013 году певец добровольно заключил контракт на передачу прав. По словам Разина, на одном из этапов разбирательств Ставропольский суд даже направлял в московскую нотариальную контору запрос, действительно ли Шатунов лично подписал контракт и дал расписку.
«Естественно, нотариус ответил, что именно Шатунов прилетал в Москву, для того чтобы заключить этот контракт и получить свои 10 миллионов рублей (на тот момент это 305 тысяч долларов), и что он передал все права пожизненно Разину», — рассказал Андрей. По мнению Разина, судиться Юрия заставлял директор Аркадий Кудряшов. «Кстати, он не оспаривал ничего, пока Кудряшов и эти чернокнижники-адвокаты не заставили его подать в суд», — поделился продюсер в соцсети. Напомним, Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Причиной смерти 48-летнего певца стала закупорка одного из сосудов сердца после инфаркта.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Джастин Бибер решил порвать дружбу с Канье Уэстом после призыва "заткнуть" его жену
Джастин Бибер решил порвать дружбу с Канье Уэстом после призыва
Игорь Николаев показал дочь – именинницу в обнимку с домашним питомцем
Игорь Николаев показал дочь – именинницу в обнимку с домашним питомцем
Константин Богомолов решил взвинтить цены на свой спектакль
Константин Богомолов решил взвинтить цены на свой спектакль
Юрий Шатунов продал песни Разину за смешные деньги
Юрий Шатунов продал песни Разину за смешные деньги
Нюша притворяется перед детьми счастливой мамой
Нюша притворяется перед детьми счастливой мамой
Ида Галич в бикини показала несовершенную фигуру
Ида Галич в бикини показала несовершенную фигуру
Илон Маск показал робота Optimus, которого можно купить за 20 тысяч долларов
Илон Маск показал робота Optimus, которого можно купить за 20 тысяч
Депутат Госдумы заявил об информационных атаках на него украинских спецслужб
Депутат Госдумы заявил об информационных атаках на него украинских
Американский правозащитник раскрыл план Запада по рынкам нефти
Американский правозащитник раскрыл план Запада по рынкам нефти
Александра Трусова включила игнор на все вопросы о своем уходе от Этери Тутберидзе
Александра Трусова включила игнор на все вопросы о своем уходе от
Инсайдер: в разработке находится еще одна новая игра по Minecraft
Инсайдер: в разработке находится еще одна новая игра по Minecraft
The Kiffness вернулся с новым кошачьим хитом
The Kiffness вернулся с новым кошачьим хитом

Топ на сегодня

Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2022 года
Что подарили Владимиру Путину на юбилей ?
Что подарили Владимиру Путину на юбилей ?
Мэттью МакКонахи и его философские рассуждения
Мэттью МакКонахи и его философские рассуждения
Подборка ностальгических фото из девяностых и нулевых (18 фото)
Подборка ностальгических фото из девяностых и нулевых (18 фото)

Еще по теме

Юрий Шатунов трагически скончался
Юрий Шатунов ненавидел Разина, заявил его директор
Юрия Шатунова пичкали таблетками, заявил Разин
Директор Юрия Шатунова: «Андрею Разину не хватает пиара»