. Юрий Шатунов продал песни Разину за смешные деньги

Певец Юрий Шатунов трагически умер, но споры вокруг его имени до сих пор продолжаются. Андрей Разин и Юрий Шатунов около трех лет судились за права на песни «Ласкового мая», бренд и имя. Продюсер не раз отмечал, что все тяжбы были бесполезными, поскольку в 2013 году певец добровольно заключил контракт на передачу прав. По словам Разина, на одном из этапов разбирательств Ставропольский суд даже направлял в московскую нотариальную контору запрос, действительно ли Шатунов лично подписал контракт и дал расписку.«Естественно, нотариус ответил, что именно Шатунов прилетал в Москву, для того чтобы заключить этот контракт и получить свои 10 миллионов рублей (на тот момент это 305 тысяч долларов), и что он передал все права пожизненно Разину», — рассказал Андрей. По мнению Разина, судиться Юрия заставлял директор Аркадий Кудряшов. «Кстати, он не оспаривал ничего, пока Кудряшов и эти чернокнижники-адвокаты не заставили его подать в суд», — поделился продюсер в соцсети. Напомним, Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Причиной смерти 48-летнего певца стала закупорка одного из сосудов сердца после инфаркта.