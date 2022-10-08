. К 30-летию серии Mortal Kombat опубликовали новый трейлер
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К 30-летию серии Mortal Kombat опубликовали новый трейлер

К 30-летию серии Mortal Kombat опубликовали новый трейлер


Mortal Kombat — одна из самых известных игровых серий, в этом году она празднует 30-летие. Многие игроки ожидали, что к празднику разработчики могут анонсировать новую часть Mortal Kombat, но этого не произошло. Но разработчики представили трейлер, который можно посмотреть ниже, в нем вспоминается 30-летняя история файтинга.


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В коротком видео разработчики уделили внимание тому, что Mortal Kombat — это уже не только файтинг для консолей и PC, а франшиза, которая переросла в нечто большее. В том числе, в ролике можно видеть кадры из фильмов и анимационных проектов по Mortal Kombat.

Напомним, последняя, к текущему моменту, часть Mortal Kombat доступна в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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